DUSU Election Result: समाजवादी छात्रसभा के विशेष यादव ने हार के बाद शुरू किया धरना, रिकाउंटिंग की कर रहे मांग

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Amit Upadhyay
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DUSU Election Result 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के नतीजों के बाद संयुक्त सचिव पद पर दूसरे स्थान पर रहे विशेष यादव ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए रिकाउंटिंग की मांग की है। उन्हें 15,778 वोट मिले, जबकि ABVP के लक्ष्य राज सिंह 16,615 वोट के साथ विजयी रहे।
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दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में संयुक्त सचिव के पद पर विशेष यादव को हार मिली है, जिस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं।

DUSU Election Dispute News: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद संयुक्त सचिव पद को लेकर विवाद सामने आया है। समाजवादी छात्र सभा (SCS) के उम्मीदवार विशेष यादव ने चुनाव परिणाम पर सवाल उठाते हुए रिकाउंटिंग की मांग की है। वे रात में ही धरने पर बैठ गए हैं और बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं। उनके मुताबिक मतगणना के दौरान वह कई चरणों में बढ़त पर थे, लेकिन अंतिम परिणाम में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मामले को अदालत तक ले जाने की बात कही है। इस पद पर ABVP के लक्ष्य राज सिंह विजयी घोषित किए गए। लक्ष्य को 16,615 वोट मिले, जबकि विशेष यादव को 15,778 वोट मिले। तीसरे स्थान पर NSUI के गोपाल चौधरी रहे, जिन्हें 15,206 वोट मिले।

837 वोटों से हारे विशेष यादव

DUSU के संयुक्त सचिव पद पर मुकाबला काफी करीबी रहा। आधिकारिक नतीजों के मुताबिक लक्ष्य राज सिंह ने 16,615 वोट हासिल किए, जबकि विशेष यादव को 15,778 वोट मिले। दोनों के बीच जीत का अंतर 837 वोट रहा। गोपाल चौधरी 15,206 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। यही वह पद है जिस पर परिणाम को लेकर विशेष यादव ने आपत्ति जताई है। उनके अनुसार, मतगणना के अंतिम चरणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी और अलग-अलग समय पर उन्हें अलग-अलग वोट अंतर बताए गए।

विशेष यादव ने क्या आरोप लगाए?

धरने के दौरान विशेष यादव ने चुनाव परिणाम को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके आरोप के मुताबिक मतगणना के अंतिम दौर तक वह बढ़त में थे और अंतिम परिणाम घोषित किए जाने से पहले उन्हें अलग-अलग अंतर की जानकारी दी गई। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और धांधली का आरोप लगाते हुए संयुक्त सचिव पद के मतों की निष्पक्ष दोबारा गिनती कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं होती है तो वह न्यायालय का रुख कर सकते हैं। विशेष यादव ने चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का आरोप ABVP पर लगाया है।

DUSU में ABVP ने तीन पद जीते

2026-27 के DUSU चुनाव में ABVP ने चार में से तीन केंद्रीय पदों पर जीत दर्ज की। यश डबास ने अध्यक्ष पद, रिया छावड़ी ने सचिव पद और लक्ष्य राज सिंह ने संयुक्त सचिव पद जीता। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन के खाते में गया। अध्यक्ष पद पर यश डबास को 24,576 वोट मिले, जबकि NSUI के विजय शंकर मीणा को 22,523 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद पर दीपांशु शौकीन ने 30,615 वोट हासिल किए। सचिव पद पर रिया छावड़ी ने 21,650 वोट के साथ जीत दर्ज की। DUSU चुनाव में संयुक्त सचिव पद पर जीत का अंतर 837 वोट रहा, जिससे यह मुकाबला चार केंद्रीय पदों में अपेक्षाकृत करीबी रहा। विशेष यादव की ओर से पुनर्गणना की मांग किए जाने के बाद अब नजर विश्वविद्यालय प्रशासन और चुनाव आयोग की संभावित प्रतिक्रिया पर है।