Punjab News: पंजाब में पराली को लेकर बदल सकते हैं नियम ! CM मान बोले- किसानों पर FIR के पक्ष में नहीं

Punjab Stubble Burning Row: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करने का विरोध किया है। उन्होंने किसानों को पराली प्रबंधन के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने की मांग की है। धान कटाई का सीजन शुरू होने से पहले उनका बयान काफी अहम माना जा रहा है।

Punjab Latest News: पंजाब में धान की कटाई का सीजन शुरू होने से पहले पराली जलाने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करने की कार्रवाई का समर्थन नहीं करने की बात कही है। लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) के किसान मेले में शुक्रवार को किसानों को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि पराली जलाने की समस्या का समाधान केवल निगरानी और कानूनी कार्रवाई से नहीं होगा, बल्कि किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन और व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराने होंगे।

FIR नहीं, आर्थिक प्रोत्साहन पर जोर

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार की किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मंशा नहीं है। उन्होंने किसानों से आगामी धान कटाई के दौरान पराली नहीं जलाने की अपील भी की। उनके मुताबिक किसानों को पराली प्रबंधन के लिए नकद प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मान ने केंद्र सरकार के सामने करीब ₹1,500 प्रति एकड़ के नकद प्रोत्साहन का सुझाव दिए जाने की बात कही। उन्होंने तर्क दिया कि किसान खुद भी पराली का धुआं नहीं चाहते, क्योंकि इसका असर उनके और उनके परिवारों के स्वास्थ्य और आसपास के वातावरण पर पड़ता है।

180 लाख टन धान और पराली का सवाल

मान ने अपने संबोधन में पंजाब के केंद्रीय अनाज भंडार में बड़े योगदान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र पंजाब के धान योगदान को तो देखता है, लेकिन उससे पैदा होने वाली बड़ी मात्रा में पराली के प्रबंधन की चुनौती पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता। पंजाब में आगामी सीजन में करीब 180 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। सितंबर की शुरुआत में पंजाब सरकार ने 2026-27 के लिए लगभग 180 LMT धान की खरीद की तैयारी की जानकारी दी थी। धान की कटाई के बाद किसानों के सामने पराली को खेत से हटाने के लिए बहुत कम समय रहता है। इसके बाद गेहूं की बुआई करनी होती है। इसी सीमित समय, मशीनों की उपलब्धता और पराली प्रबंधन की लागत के कारण कुछ किसान खेत में अवशेष जलाने का विकल्प अपनाते हैं।

क्या पंजाब में नियम सचमुच बदलने वाला है?

फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि पंजाब में पराली जलाने के नियम बदल गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने सितंबर 2026 में दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण और फसल अवशेष जलाने से संबंधित नियमों का एक संशोधित ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें पराली जलाने वाले किसानों के भूमि रिकॉर्ड में “रेड एंट्री” से संबंधित प्रावधान बरकरार रखा गया है। प्रस्ताव के मुताबिक ऐसी एंट्री 15 महीने तक प्रभावी रह सकती है और कुछ परिस्थितियों में आगे भी बढ़ाई जा सकती है। इस ड्राफ्ट पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं, इसलिए इसे अभी अंतिम लागू नियम नहीं माना जा सकता।