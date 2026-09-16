Delhi News: डीटीसी की हड़ताल पर दिल्ली मेट्रो का बड़ा कदम, बढ़ाई ट्रेनों और ट्रेन ट्रिप की संख्या

दिल्ली में डीटीसी की हड़ताल को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने ट्रेन ट्रिप के साथ-साथ ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने आज दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) की चल रही बस हड़ताल की वजह से अपने नेटवर्क पर यात्रियों की संभावित ज्यादा भीड़ को उनके गंतव्य स्टेशन तक पहुंचाया।

Delhi News: दिल्ली में डीटीसी की हड़ताल को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने ट्रेन ट्रिप के साथ-साथ ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने आज दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) की चल रही बस हड़ताल की वजह से अपने नेटवर्क पर यात्रियों की संभावित ज्यादा भीड़ को उनके गंतव्य स्टेशन तक पहुंचाया। सिस्टम पर दबाव कम करने के लिए, DMRC ने अपने नेटवर्क पर 20 ट्रेन ट्रिप बढ़ाई हैं। जरूरत के हिसाब से आज कुल आठ अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गईं।

मेट्रो चला रही 8 अतिरिक्त ट्रेनें

डीएमआरसी के इन उपायों का मकसद ज्यादा से ज्यादा यात्री सुविधा देना है, खासकर पीक आवर्स के दौरान, और यात्रियों के लिए उनकी यात्रा को आसान बनाना है। दिल्ली मेट्रो की तरफ से यही बेहतर इंतजाम कल यानी 17 सितंबर 2026 को भी जारी रहेंगे। ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से कल सुबह 08:00 बजे से रात 08:00 बजे के बीच आठ अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। DMRC भरोसेमंद और कुशल सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं।

डीटीसी की हड़ताल जारी

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिकतर नई इलेक्ट्रिक बसों के चालक मुख्य रूप से दैनिक वेतन में बढ़ोतरी, चिकित्सा सुविधाएं और ओवरटाइम का भुगतान किए जाने की मांग कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने हड़ताल की है। इस बारे में डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने कहा, ‘‘हम चालकों की मांगों का समर्थन करते हैं। अभी तक सरकार के किसी प्रतिनिधि ने हमसे संपर्क नहीं किया है। हमारी हड़ताल शांतिपूर्ण है और हमने बसें नहीं चलाने का फैसला किया है।’’

बस चालकों की क्या है मांग

हड़ताल कर रहे बस चालकों के अनुसार, बस को किसी तरह का नुकसान होने पर उन पर जुर्माना लगाया जाता है, जिसे उन्होंने हटाने की मांग की है।