Delhi News: दिल्ली के नांगली विहार में खुले सीवर में गिरा 4 साल का बच्चा, कई टीमें रेस्क्यू में जुटीं

Nangli Vihar News: दिल्ली के बाहरी इलाके नांगली विहार स्थित दास गार्डन कॉलोनी के पास चार वर्षीय इमरान खुले सीवर में गिरकर लापता हो गया। घटना के बाद NDRF, दिल्ली फायर सर्विस समेत कई एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं।

Delhi Sewer Accident: राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। बाहरी दिल्ली के नांगली विहार स्थित दास गार्डन कॉलोनी के पास चार साल का मासूम बच्चा खुले सीवर में गिरकर लापता हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए NDRF, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) की टीमें संयुक्त रूप से बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं।

11 नवंबर की सुबह तक सामने आई जानकारी के मुताबिक कई घंटे बीत जाने के बावजूद बच्चे का पता नहीं चल पाया है। बचाव दल सीवर के भीतर और आसपास के हिस्सों में उसकी तलाश कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं। सीवर के अंदर सीमित जगह, गंदगी और कम दृश्यता के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ऐसे में अलग-अलग एजेंसियों की टीमें सावधानी के साथ तलाशी अभियान चला रही हैं।

पार्क में खेलते समय खुले मैनहोल में गिरा बच्चा

यह घटना बाहरी दिल्ली के नांगली विहार इलाके में दास गार्डन कॉलोनी के पास हुई। लापता बच्चे की पहचान चार वर्षीय इमरान के रूप में हुई है। बच्चा अपनी मां के साथ पार्क में खेलने आया था। इसी दौरान वह पास में बने सीवर के खुले मैनहोल के संपर्क में आया और उसमें गिर गया। बच्चे के पिता खुर्शीद आलम ने बताया कि उनका बेटा पार्क में खेलने आया था। मैनहोल खुला हुआ था, जिसके कारण वह उसमें गिर गया। बेटे के लापता होने के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

NDRF, फायर सर्विस और BSF रेस्क्यू में जुटी

हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए NDRF, DDMA और BSF की टीमों को भी बचाव अभियान में शामिल किया गया। सभी एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ बच्चे का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग को रात 9:45 बजे घटना की कॉल मिली थी। इसके बाद दमकल विभाग की टीम को मौके पर तैनात किया गया। चार साल का बच्चा अपनी मां के साथ खेल रहा था, तभी वह खुले मैनहोल के रास्ते सीवर में गिर गया। उन्होंने यह भी बताया कि बचाव अभियान जारी है।

सक्शन पंप और स्कैनिंग उपकरणों से तलाश

सीवर के भीतर बच्चे का पता लगाने के लिए बचाव दल लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान सक्शन पंप और विशेष स्कैनिंग उपकरणों की मदद ली जा रही है। विशेषज्ञ टीमें सीवर लाइन के भीतर संभावित रास्तों और आसपास के हिस्सों की जांच कर रही हैं। फिलहाल बच्चे की बरामदगी या उसकी स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

कई अधिकारी मौके पर मौजूद, तेज हुआ अभियान

घटनास्थल पर उपमंडल मजिस्ट्रेट (SDM) रजत मल्होत्रा भी मौजूद हैं। वह बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद प्रशासन और NDRF की टीम तुरंत सक्रिय हो गई थी। बच्चे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और आगे की जानकारी मिलने पर उसे साझा किया जाएगा। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में NDRF, फायर सर्विस और अन्य एजेंसियों के जवानों को रेस्क्यू अभियान में जुटे देखा जा सकता है। स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और बच्चे के सुरक्षित बाहर आने की प्रार्थना कर रहे हैं।