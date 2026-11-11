IMD Weather Update: दिल्ली-हरियाणा-पंजाब में आज कैसा रहेगा मौसम? जानें हिमाचल समेत देशभर का हाल

IMD Weather Forecast Today: दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में आज मौसम सामान्य रहेगा। सुबह हल्की धुंध छाने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव के आसार हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी है।

IMD Weather Update 11 November 2026: उत्तर भारत में इस वक्त मौसम तेजी से बदल रहा है। कुछ राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है, तो कहीं बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। सुबह की धुंध और गिरते तापमान ने सर्दी का एहसास बढ़ाना शुरू कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी इलाकों में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इस बीच देश के पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आइए जानते हैं बुधवार को देश के अलग-अलग राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा।

दिल्ली-NCR में सुबह छाएगी धुंध

राजधानी दिल्ली और आसपास के NCR क्षेत्रों में 11 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह के समय हल्की धुंध और धुंधली धूप देखने को मिल सकती है। दिन चढ़ने के साथ आसमान में धूप निकलने और मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने की संभावना है। IMD के अनुसार दिल्ली में आज अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बारिश की संभावना बेहद कम है। दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ में भी मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है। सुबह और रात के समय हल्की धुंध के कारण दृश्यता प्रभावित हो सकती है।

हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट नहीं

हरियाणा में बुधवार को मौसम शुष्क रहने वाला है। प्रदेश के किसी भी हिस्से में भारी बारिश, आंधी या गरज-चमक को लेकर IMD ने चेतावनी जारी नहीं की है। सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्की धुंध रह सकती है, जबकि दिन में आसमान साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कैथल, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ सहित प्रदेश के प्रमुख जिलों में बारिश की कोई विशेष चेतावनी नहीं है।

पंजाब में 12 नवंबर के बाद बदलेगा मौसम

पंजाब में भी बुधवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर, कपूरथला, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, बरनाला, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में आज बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। हालांकि पंजाब के मौसम में अगले कुछ दिनों के दौरान बदलाव देखने को मिल सकता है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार 12 से 15 नवंबर के बीच राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। 16 नवंबर को भी कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई गई है।

हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना

हिमाचल प्रदेश में मैदानी राज्यों की तुलना में मौसम कुछ अधिक सक्रिय रहने वाला है। IMD के अनुसार 10 से 15 नवंबर के बीच राज्य में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। हालांकि 11 नवंबर के लिए हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे राज्य में मौसम बिल्कुल एक जैसा रहेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में बादलों की आवाजाही और स्थानीय मौसम में बदलाव संभव है। शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और लाहौल-स्पीति के मौसम पर नजर रखना जरूरी होगा। खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदल सकता है। मौसम विभाग ने 12 और 13 नवंबर को राज्य में कहीं-कहीं गरज-चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है।

इन 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD ने 11 नवंबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इन राज्यों में गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका भी है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। बिहार में गरज-चमक और बिजली गिरने की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बारिश का असर अधिक रहेगा। यहां कई स्थानों पर बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

कई राज्यों में शुष्क मौसम, दक्षिण में बारिश

मध्य और पश्चिम भारत के अधिकांश राज्यों में फिलहाल मौसम शांत रहने की संभावना है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 11 नवंबर को किसी बड़े मौसमी बदलाव का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। केरल और माहे में 11 से 13 नवंबर के बीच कहीं-कहीं गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 15 नवंबर को भी कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। केरल में 15 नवंबर के आसपास बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश संभव है।