Delhi Crime: दिल्ली के रोहिणी में शॉपिंग मॉल के पास मर्डर, 35 वर्षीय युवक को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा

Delhi Murder News: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-10 में यूनिटी वन मॉल के पास दिनदहाड़े 35 वर्षीय युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद अज्ञात हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

Delhi Crime News: राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। उत्तर-पश्चिम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-10 में यूनिटी वन मॉल के पास अज्ञात हमलावरों ने दिनदहाड़े एक 35 वर्षीय व्यक्ति की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान पिंटू के रूप में हुई है। व्यस्त सड़क और मॉल के आसपास हुई इस वारदात से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशांत विहार थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं है।

रोहिणी सेक्टर-10 में मॉल के पास वारदात

पुलिस के अनुसार घटना उत्तर-पश्चिम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-10 में यूनिटी वन मॉल के पास हुई। यह इलाका प्रशांत विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बताया जा रहा है कि पिंटू एक व्यस्त सड़क से गुजर रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उसे रोक लिया। इसके बाद आरोपियों ने उस पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए। हमले में पिंटू गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। वारदात के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई इस घटना के कारण आसपास मौजूद राहगीरों और दुकानदारों में दहशत फैल गई।

#WATCH | Delhi: Police and forensic teams reached the spot after a man was allegedly stabbed to death by unidentified assailants near Unity One Mall in Rohini’s Sector 10, under the jurisdiction of Prashant Vihar police station. https://t.co/0wMI5NdWEd — ANI (@ANI) November 9, 2026

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशांत विहार थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मृतक के शरीर पर चाकू से किए गए हमले के गंभीर घाव थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हत्या के पीछे का मकसद सामने नहीं आया है। मामले की जांच सभी संभावित पहलुओं से की जा रही है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकानों और सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हमलावर कितने थे, वे किस रास्ते से आए और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए। रोहिणी सेक्टर-10 में मॉल के पास हुई इस वारदात ने एक बार फिर राजधानी में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। जिस जगह यह घटना हुई, वहां आमतौर पर लोगों और वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे व्यस्त इलाके में दिनदहाड़े हत्या की घटना से स्थानीय लोगों और दुकानदारों में डर का माहौल है।