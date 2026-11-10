Punjab Crime: कपूरथला में घर के बाहर पटाखे फोड़ रहे पहलवान की गोली मारकर हत्या, कुछ महीने पहले हुई थी शादी

Kapurthala Murder News: पंजाब के कपूरथला में दिवाली की रात घर के बाहर पटाखे फोड़ रहे पहलवान मनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीने में गोली लगने के बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी।

Punjab Wrestler Murder News: पंजाब के कपूरथला में दिवाली का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया, जब घर के बाहर पटाखे फोड़ रहे 27 वर्षीय पहलवान मनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार रात करीब 7:30 बजे हुई इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सीने में लगी गोली, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

यह घटना पंजाब के कपूरथला स्थित मोहल्ला मेहताबगढ़ की है। मृतक की पहचान मनी उर्फ पहलवान पुत्र बग्गा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम वह अपने घर के बाहर दोस्तों के साथ दिवाली के पटाखे फोड़ रहा था। इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और उस पर गोली चला दी। गोली मनी के सीने में लगी, जिसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। परिजन उसे तुरंत कपूरथला के सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पिता ने कहा- किसी से नहीं थी कोई दुश्मनी

मनी के पिता बग्गा के मुताबिक उनका बेटा पहलवानी करता था और उसकी किसी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी या विवाद नहीं था। परिवार के लिए यह घटना बेहद चौंकाने वाली है। जिस समय घर में दिवाली की खुशियां मनाई जा रही थीं, उसी दौरान इस वारदात ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। मनी की शादी कुछ महीने पहले ही बेगोवाल की रहने वाली युवती से हुई थी। उसके परिवार में माता-पिता और चार बहनें हैं। बेटे की मौत के बाद पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुरानी रंजिश की आशंका, दो युवकों पर आरोप

घटना के बाद सामने आई शुरुआती रिपोर्ट्स में हमलावरों को अज्ञात बताया गया था। हालांकि बाद में पुरानी रंजिश को वारदात की वजह बताया गया। मोहल्ले के रहने वाले दो सगे भाइयों पर गोली चलाने का आरोप लगा है। डीएसपी शीतल सिंह ने भी दोनों युवकों द्वारा गोली चलाए जाने की बात कही गई है। पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही हैं।