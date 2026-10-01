Punjab News: ‘मावां धियां सत्कार योजना’ की दूसरी किस्त आज जारी होगी, 36.87 लाख महिलाओं को मिलेगा फायदा

पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'मावां धियां सत्कार योजना' की दूसरी किस्त आज मुख्यमंत्री भगवंत मान जारी करेंगे। इसके तहत राज्य की 36,87,677 महिलाओं के बैंक खातों में तीन महीने की राशि के रूप में कुल 1,260 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे।

Punjab News: पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मावां धियां सत्कार योजना’ की दूसरी किस्त आज मुख्यमंत्री भगवंत मान जारी करेंगे। इसके तहत राज्य की 36,87,677 महिलाओं के बैंक खातों में तीन महीने की राशि के रूप में कुल 1,260 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे।

1,260 करोड़ की रकम होगी जारी

मुख्यमंत्री भगवंत मान गोइंदवाल साहिब में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। योजना के तहत सामान्य वर्ग की प्रत्येक पात्र महिला को तीन महीने के लिए 3,000 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति की लाभार्थियों को 4,500 रुपये मिलेंगे।

73 लाख पार होंगे लाभार्थी

दूसरी किस्त जारी होने के बाद योजना के तहत अब तक लाभ पाने वाली महिलाओं की कुल संख्या 73.99 लाख हो जाएगी। इन लाभार्थियों के खातों में कुल 2,562 करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई जाएगी।

पहली किस्त हो चुकी है जारी

‘मावां धियां सत्कार योजना’ पंजाब सरकार की प्रमुख महिला-केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं में शामिल है। इसके माध्यम से पात्र महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचा रही है। सरकार की ओर से पहली किस्त पहले ही लाभार्थियों को दी जा चुकी है। इसके बाद पात्र महिलाओं को लाभार्थी डेटाबेस में शामिल करने की प्रक्रिया भी जारी रही।

पंजाब में होने वाला है चुनाव

दूसरी किस्त का वितरण ऐसे समय हो रहा है, जब पंजाब में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दे रही है।