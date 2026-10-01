कोटक महिंद्रा बैंक ने अनूप कुमार साहा को बैंक का अगला मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) नियुक्त किया है। बैंक ने गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनूप कुमार साहा को बैंक का MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।

Kotak Mahindra Bank New CEO: कोटक महिंद्रा बैंक ने अनूप कुमार साहा को बैंक का अगला मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) नियुक्त किया है। बैंक ने गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनूप कुमार साहा को बैंक का MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति तीन साल के लिए होगी और 1 जनवरी, 2027 से लागू होगी।

अशोक वासवानी की जगह लेंगे

अनूप कुमार साहा, मौजूदा MD और CEO अशोक वासवानी की जगह लेंगे। वे अभी कोटक महिंद्रा बैंक के होल-टाइम डायरेक्टर (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर) हैं। वे जनवरी 2026 में बैंक से जुड़े थे और मार्च 2026 से रिटेल बैंक, डेटा एनालिटिक्स और मार्केटिंग का काम संभाल रहे हैं।

बोर्ड सदस्यों से ली जाएगी मंजूरी

कोटक महिंद्रा बैंक ने एक बयान में कहा, ”बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस नियुक्ति को औपचारिक रूप देने और इसके लिए सदस्यों की मंजूरी लेने के लिए समय आने पर आगे कदम उठाएगा और इसके लिए सदस्यों की मंजूरी भी लेगा।”

32 साल से ज्यादा का अनुभव

अनूप के पास 32 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल अनुभव है, जिसमें बैंकिंग और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल संस्थानों में फाइनेंशियल सर्विसेज का 25 साल का अनुभव शामिल है। कोटक में आने से पहले, उन्होंने बजाज फाइनेंस लिमिटेड में कई सीनियर लीडरशिप भूमिकाएं निभाईं और अंत में मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने। इससे पहले, ICICI बैंक लिमिटेड में 14 साल के दौरान, उन्होंने रिटेल सिक्योर्ड एसेट्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, रिटेल और रूरल कलेक्शंस, क्रेडिट कार्ड और रिटेल स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस जैसे बिज़नेस और कामों को संभाला।

नए CEO को लेकर उत्साह

कोटक महिंद्रा बैंक के बोर्ड के चेयरमैन सी. एस. राजन ने कहा, ”अनूप बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज़ में बहुत ज्यादा अनुभव लेकर आए हैं और अपनी मौजूदा भूमिका में बैंक के बिजनेस के साथ पहले से ही सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।”बुधवार को कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर की कीमत BSE पर 2.86% बढ़कर 417.60 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुई।