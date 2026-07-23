पंजाब के मोहाली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक पालतू कुत्ते ने अपने मालिक के प्रति वफादारी का सबूत इस तरह दिया कि लोग हैरान रह गए।

पंजाब के मोहाली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक पालतू कुत्ते ने अपने मालिक के प्रति वफादारी का सबूत इस तरह दिया कि लोग हैरान रह गए। जिस व्यक्ति की हत्या की गुत्थी पुलिस पांच साल तक नहीं सुलझा सकी, उस मामले को मृतक के पालतू कुत्ते को सुलझा दिया।

उम्रकैद की सजा सुनाई

हत्या की गुत्थी सुलझने के बाद मोहाली की अदालत ने परोल के रहने वाले जगीर सिंह उर्फ घोल को सुच्चा सिंह की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही, मामले में नामजद दो अन्य आरोपियों सतनाम सिंह उर्फ सनी और देशराज उर्फ देसा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

पैसों को लेकर हुआ था विवाद

अभियोजन पक्ष ने बताया कि सुच्चा सिंह ने जगीर सिंह को 40 हजार रुपये की बकरियां बेची थीं। 12 जून 2021 को सुच्चा सिंह बकरी चलाने के लिए निकला, लेकिन फिर कभी घर वापस नहीं लौटा।

पालतू कुत्ते ने सुलझाई गुत्थी

इस घटना के बाद मृतक का पालतू कुत्ता रॉकी मृतक के परिवार के लोगों को बार-बार एक जगह पर ले जाकर वहां खड़ा हो जाता था। काफी दिनों तक परिवार के लोग इसे समझ नहीं पाए। लेकिन जब पुलिस को यह बात बताई गई, तो उसने उस जगह की खुदाई कराई, जहां पर सुच्चा सिंह का सिर कटा शव मिला। इसके बाद, आरोपी की निशानदेही पर सुच्चा सिंह का कटा हुआ सिर भी बरामद कर लिया गया।

पुलिस ने हर कड़ी को जोड़ा

मामले में पुलिस ने जगीर सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य सबूतों को जोड़ते हुए पूरी कड़ी तैयार की। इसके आधार पर अदालत ने जगीर सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।