Chandigarh News: चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर 12 दिन रहेगा ट्रैफिक ब्लॉक, कई ट्रेनों के बदलेंगे प्लेटफॉर्म, चेक करें अपडेट

Chandigarh Railway Station Block Schedule: चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के चलते 8 अगस्त से 6 सितंबर के बीच 12 दिनों तक ट्रैफिक और ओएचई ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले जाएंगे, जबकि डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस करीब एक घंटे की देरी से पहुंचेगी।

Platform Changes at Chandigarh Station: अगर आप अगस्त या सितंबर की शुरुआत में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट कार्य के कारण 8 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अलग-अलग तारीख पर कुल 12 दिन ट्रैफिक और ओवरहेड इलेक्ट्रिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदल दिए जाएंगे और कुछ ट्रेनों की टाइमिंग पर भी असर पड़ेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन का प्लेटफॉर्म, रनिंग स्टेटस और अन्य जरूरी जानकारी अवश्य चेक करें।

स्टेशन पर होगा पुनर्विकास कार्य

रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) की ओर से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 और 4/5 पर निर्माण कार्य होना है। इसी कारण रेलवे ने ट्रेनों के सुरक्षित संचालन और निर्माण कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए ट्रैफिक और ओएचई ब्लॉक की योजना बनाई है। यह ब्लॉक दो चरणों में लिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिन करीब 4 घंटे तक संबंधित रेल लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी।

पहले चरण में इन तारीखों पर रहेगा ब्लॉक

निर्माण कार्य का पहला चरण 8 अगस्त, 12 अगस्त, 19 अगस्त, 26 अगस्त, 31 अगस्त और 4 सितंबर को होगा। इन सभी दिनों में सुबह 10:10 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक लाइन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 पर ट्रैफिक और ओएचई ब्लॉक रहेगा। इस अवधि के दौरान संबंधित लाइनों से गुजरने वाली कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले जा सकते हैं या उनके संचालन में बदलाव किया जा सकता है।

दूसरे चरण का शेड्यूल भी जान लें

दूसरे चरण का ब्लॉक 10 अगस्त, 17 अगस्त, 21 अगस्त, 28 अगस्त, 2 सितंबर और 6 सितंबर को लिया जाएगा। इन दिनों सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक लाइन नंबर 6, 7 और 8 पर निर्माण कार्य होगा। इस दौरान भी कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में अस्थायी बदलाव रहेगा, इसलिए यात्रियों को स्टेशन पर पहुंचने से पहले अपडेट जरूर देखना चाहिए।

इन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में होगा बदलाव

रेलवे के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान ट्रेन संख्या 12046, 14542, 15531, 12058, 54532, 14616, 14332 और 64516 के प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से बदले जाएंगे। फिलहाल रेलवे ने इन ट्रेनों के नए प्लेटफॉर्म नंबर जारी नहीं किए हैं। ऐसे में जिन यात्रियों का रिजर्वेशन इन ट्रेनों में है, उन्हें सलाह दी गई है कि स्टेशन पहुंचने से पहले रेलवे की आधिकारिक जानकारी देखें। जरूरत पड़ने पर अंतिम समय में भी प्लेटफॉर्म बदला जा सकता है।

डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस देरी से चलेगी

निर्माण कार्य का असर ट्रेन संख्या 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस पर भी पड़ेगा। रेलवे के अनुसार 10, 17, 24, 31 अगस्त और 4 सितंबर को इस ट्रेन को सरहिंद-चंडीगढ़ रेलखंड के बीच करीब 60 मिनट तक रेगुलेट किया जाएगा। इसका मतलब है कि इन तारीखों पर ट्रेन लगभग एक घंटे की देरी से चंडीगढ़ पहुंचेगी। इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने कार्यक्रम उसी अनुसार तय करने की सलाह दी गई है।