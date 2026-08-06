Himachal Rain: हिमाचल में भूस्खलन से 112 सड़कें बंद, सैकड़ों इलाकों में बिजली गुल, 11 अगस्त तक IMD का रेड अलर्ट

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Amit Upadhyay
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Himachal Pradesh Rain Havoc: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन से 112 सड़कें बंद हो गई हैं। राज्य में करीब 100 जगहों पर बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। सबसे ज्यादा असर मंडी, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और किन्नौर जिलों में देखा जा रहा है।
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हिमाचल में भूस्खलन से सैकड़ों सड़कें बंद हैं और IMD ने 11 अगस्त तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

IMD Red Alert for Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर कहर बनकर बरस रहा है। पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह-जगह भूस्खलन, चट्टानें गिरने और सड़कें धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के अनुसार फिलहाल प्रदेश में करीब 112 सड़कें बंद हैं, जबकि करीब 100 इलाकों में बिजली गुल हो गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम और ज्यादा खराब होने की आशंका जताते हुए 11 अगस्त तक कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

मंडी, कुल्लू और शिमला सबसे ज्यादा प्रभावित

हिमाचल में बारिश का सबसे ज्यादा असर मंडी, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और किन्नौर जिलों में देखने को मिल रहा है। मंडी जिले में कई संपर्क मार्ग भूस्खलन और मलबा आने के कारण बंद पड़े हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। कुल्लू और मनाली क्षेत्र में भी कई सड़कों पर मलबा जमा होने से यातायात बाधित है। शिमला जिले में पहाड़ियों से चट्टानें गिरने और सड़क धंसने की घटनाओं के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किन्नौर और चंबा जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भी सड़कें बंद होने से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

किन-किन इलाकों में सबसे ज्यादा सड़कें बंद

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बंद सड़कों में मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे और अन्य कई हाईवे के अलावा बड़ी संख्या में राज्य और ग्रामीण संपर्क मार्ग शामिल हैं। सबसे अधिक सड़कें मंडी जिले में प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, चंबा और किन्नौर में भी कई प्रमुख मार्गों पर यातायात पूरी तरह बंद है। लोक निर्माण विभाग की टीमें जेसीबी और अन्य भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने और सड़कें बहाल करने का कार्य लगातार कर रही हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों में बड़ी चुनौती बनी हुई है।

करीब 100 जगहों पर बिजली आपूर्ति ठप

भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई जगह बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर और विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अधिकारियों के अनुसार करीब 100 स्थानों पर बिजली आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल होने के साथ-साथ पानी की सप्लाई भी ठप हो गई है। ज्यादा वाटर सप्लाई परियोजनाएं बिजली पर निर्भर हैं। ऐसे में बिजली-पानी का दोहरा संकट लोगों को झेलना पड़ रहा है। बिजली बोर्ड की टीमें आपूर्ति बहाल करने के लिए लगातार काम कर रही हैं।

11 अगस्त तक बारिश का रेड अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। विभाग ने 11 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। विशेष रूप से मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, चंबा और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ भूस्खलन, अचानक बाढ़, चट्टानें गिरने और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। प्रशासन ने पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें। विशेष रूप से पहाड़ी और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी गई है।