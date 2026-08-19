गॉल टेस्ट में भारत की धमाकेदार जीत के बाद बदला WTC टेबल का हाल, जाने मौजूदा स्थिति

श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने गॉल टेस्ट में जैसी जीत दर्ज की है उससे मौजूदा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फायदा मिला है. अब टीम के अंक बढ़ाकर 64 हो गए हैं. भारत ने अब तक 10 टेस्ट में पांच जीत दर्ज की हैंऔर उसके जीत का प्रतिशत 53.33 है.

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में धमाकेदार जीत दर्ज की. 165 रन से मेजबान टीम को हराकर 1-0 की बढ़त बनाई. टीम इंडिया को इस जीत का फायदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में हुआ है.गॉल में खेले गए मुकाबले के पांचवें और आखिरी दिन भारत ने श्रीलंका को मानव सुथार की जबरदस्त गेंदबाजी के दम पर सस्ते में ऑलआउट कर दिया. 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम दूसरी पारी में 206 रन पर सिमट गई.

श्रीलंका के खिलाफ मिली भारत की जीत के असली हीरो रहे महज दूसरा टेस्ट खेल रहे मानव सुथार. बाएं हाथ के स्पिनर दूसरी पारी में 23.4 ओवर में 55 रन देकर 6 विकेट झटके. पहली पारी में भी चार विकेट हासिल किए थे. इस मुकाबले में उन्होंने कुल 10 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने पहली पारी में 167 रन बनाए थे जबकि दूसरी पारी में 44 रन की बनाए.

An elated #TeamIndia camp as we win the 1st Test at Galle and go 1-0 up in the series.#SLvIND pic.twitter.com/sAyxV03jcJ — BCCI (@BCCI) August 19, 2026

WTC टेबल में भारत पांचवें स्थान पर

श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने गॉल टेस्ट में जैसी जीत दर्ज की है उससे मौजूदा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फायदा मिला है. अब टीम के अंक बढ़ाकर 64 हो गए हैं. भारत ने अब तक 10 टेस्ट में पांच जीत दर्ज की हैंऔर उसके जीत का प्रतिशत 53.33 है. शुभमन गिल की टीम के इस बड़ी जीत से अंत जरूर बढ़े हैं लेकिन उसके अंक तालिका के स्थान में बदलाव नहीं हुआ है. भारत अभी भी पांचवें स्थान पर बना हुआ है. बांग्लादेश भारत से एक स्थान ऊपर चौथे नंबर पर है. पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत से उसकी स्थिति मजबूत हुई है. श्रीलंका की टीम भी भारत से मिली हार के बाद भी छठे स्थान पर है. उसके जीत के प्रतिश में कमी आई है. यह 41.67 से घटकर 33.33 हो गया है.