राष्ट्रीय राजधानी के टिकरी कलां इलाके में एक CNG स्टेशन पर बुधवार को ट्रक में CNG भरते समय हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है।

CNG blast in new delhi (आज समाज) नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के टिकरी कलां इलाके में एक CNG स्टेशन पर बुधवार को ट्रक में CNG भरते समय हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह घटना पंप पर CNG भरते समय हुई। बताया जा रहा है कि घायल होने वाले लोग धमाके के समय स्टेशन पर ही मौजूद थे। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, घटना की सूचना दोपहर 3.37 बजे मिली। धमाके में ट्रक के पास खड़े लोग घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया।

दमकल की गाड़ियां पहुंचीं

धमाके की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस ने छह दमकल गाड़ियां मौके पर भेजीं। फायर सर्विस के कर्मचारी CNG स्टेशन पहुंचे और एहतियाती कदम उठाए, ताकि स्थिति और न बिगड़े। घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अधिकारियों ने कहा कि घायलों की हालत के बारे में और जानकारी का इंतजार है।

धमाके की वजह का पता नहीं

धमाके की सही वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फायर सर्विस के एक अधिकारी ने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि रिफिलिंग के दौरान ट्रक का गैस टैंक क्यों फटा।

सुरक्षा के जरूरी उपाय किए

फायर सर्विस के कर्मचारियों ने मौके पर जरूरी सुरक्षा उपाय भी किए और स्थिति को काबू में किया। जांच जारी रहने के साथ ही अधिकारी घटना से जुड़े हालात का जायजा ले रहे हैं।