Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी को इस मामले में बताया डॉन ब्रैडमैन जैसी, वर्ल्ड चैंपियन का बड़ा बयान

पूर्व भारतीय ओपनर रॉबिन उथप्पा ने भारत के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि 15 साल के युवा की तकनीक ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन से मिलती है.

नई दिल्ली. भारतीय टीम के युवा विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. 15 साल के इस बैटर ने इंग्लैंड की नाकामी को पीछे छोड़ जिम्बाब्वे में बल्ले से कोहराम मचाया. तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनकर सामने आए. वैभव सूर्यवंशी इन दिनों अपने शानदार प्रदर्शन से दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं. अब पूर्व भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने वैभव की बल्लेबाजी की तुलना क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज़ सर डॉन ब्रैडमैन से कर दी.

उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि ब्रैडमैन को रोकने के लिए विरोधी टीमों ने कभी बॉडीलाइन गेंदबाजी का सहारा लिया था. उनके मुताबिक वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी तकनीक भी कुछ हद तक ब्रैडमैन जैसी है. गेंदबाज उनके खिलाफ भी ऐसी रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “अभी वैभव के करियर की शुरुआत है. गेंदबाज अभी उनकी बल्लेबाजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ब्रैडमैन की तरह वैभव भी बहुत कम एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं, क्योंकि उनकी तकनीक काफी अलग है.”

उथप्पा का मानना है कि अगर वैभव अगले कुछ सालों तक 45 से 50 के बीच औसत बनाए रखने के साथ स्ट्राइक रेट भी बरकरार रखते हैं तो उनकी गिनती टॉप खिलाड़ियों में होगी. उन्होंने कहा कि आज के दौर में खिलाड़ी पारंपरिक तकनीक पर कम और अपनी क्षमता पर ज्यादा भरोसा करते हैं. यही वजह है कि एमएस धोनी जैसे खिलाड़ियों ने अपनी अलग शैली से सफलता हासिल की. अब वैभव सूर्यवंशी भी उसी राह पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं.

उथप्पा ने यह भी कहा कि क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अपना अलग स्टाइल होता है. जहां सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और शुभमन गिल अपनी पारंपरिक तकनीक के लिए जाने जाते हैं. वैभव सूर्यवंशी अपनी आक्रामक और स्वाभाविक बल्लेबाजी से अलग पहचान बना रहे हैं. उनकी तकनीक बाकी दिग्गजों जैसी पक्की नहीं है लेकिन आक्रामक खेल ने गेंदबाजों की हिम्मत तोड़ी है.