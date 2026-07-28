Flipkart Freedom Sale 2026: हर साल सितंबर में शुरू होने वाले सबसे बड़े सेल से पहले इंडिपेंडेंस डे के मौके पर Flipkart ने अपने अगले बड़े सेल इवेंट, 'Flipkart Freedom Sale 2026' की तैयारी शुरू कर दी है। 8 अगस्त से शुरू होने वाली इस सेल के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने कुछ डील्स की झलक दिखानी शुरू कर दी है, जो सेल के दौरान उपलब्ध होंगी।

Flipkart Freedom Sale 2026: हर साल सितंबर में शुरू होने वाले सबसे बड़े सेल से पहले इंडिपेंडेंस डे के मौके पर Flipkart ने अपने अगले बड़े सेल इवेंट, ‘Flipkart Freedom Sale 2026’ की तैयारी शुरू कर दी है। 8 अगस्त से शुरू होने वाली इस सेल के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने कुछ डील्स की झलक दिखानी शुरू कर दी है, जो सेल के दौरान उपलब्ध होंगी।

इन्हें 24 घंटे पहले मिलेगा ऐक्सेस

Flipkart Plus और VIP मेंबर्स को सेल का एक्सेस 24 घंटे पहले मिलेगा, वहीं आम ग्राहक भी अलग-अलग कैटेगरी में बैंक ऑफर और डिस्काउंट का फायदा उठाकर इस डील को और भी बेहतर बना सकेंगे।

सेल की तारीखें और बैंक ऑफर

हालांकि, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि Freedom Sale कितने दिनों तक चलेगी, लेकिन Flipkart ने आधिकारिक तौर पर संकेत दिया है कि यह सेल शनिवार, 8 अगस्त को शुरू होगी। Flipkart Plus या VIP मेंबरशिप वाले यूजर्स 7 अगस्त से ही इन डील्स का फायदा उठा सकते हैं। यह Flipkart की ओर से अपने Plus या VIP सब्सक्राइबर्स को मिलने वाला एक शानदार फायदा है, जिससे उन्हें सीधे तौर पर लाभ होता है।

जबरदस्त बैंक ऑफर

बैंक ऑफर की बात करें तो, सभी प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंटेड सेल प्राइस के अलावा, SBI क्रेडिट कार्ड होल्डर्स नॉन-EMI और EMI ट्रांजैक्शन पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। टीजर पेज से एक्स्ट्रा एक्सचेंज वैल्यू के बारे में भी पता चलता है, यानी पुराने प्रोडक्ट्स के बदले नया प्रोडक्ट लेने पर Flipkart अतिरिक्त डिस्काउंट देगा।

Amazon की Great Freedom Sale

दूसरी ओर, Amazon भी 7 अगस्त से ‘Amazon Great Freedom Sale’ नाम से इंडिपेंडेंस डे के लिए एक सेल शुरू कर रहा है। अगर आप OnePlus, iQOO, Realme Narzo या Galaxy M स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो वहां मिलने वाली खास स्मार्टफोन डील्स जरूर देखें।

सेल की बेहतरीन डील्स

Flipkart ने अभी तक डील्स की कीमतें नहीं बताई हैं, लेकिन इवेंट के वेबपेज पर iPhone 17 और Samsung Galaxy S25 को आने वाली टॉप डील्स के तौर पर दिखाया गया है। इसका मतलब है कि खरीदार इन स्मार्टफोन पर अच्छे डिस्काउंट की उम्मीद कर सकते हैं। खास तौर पर Galaxy S25 की कीमत पिछले हफ्ते ही घटकर 50,000 रुपये तक आ गई थी, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या Freedom Sale में भी वही कीमत मिल पाती है या नहीं।