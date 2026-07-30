चेन्नई सुपर किंग्स की कोचिंग से हटाए गए, इंग्लैंड ने बनाया अपनी टीम का मुख्य कोच, स्टीफन फ्लेमिंग की लंबी छलांग

इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाईजी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग को इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपना नया टेस्ट कोच बनाया है. फ्लेमिंग इस पद पर ब्रेंडन मैकुलम की जगह लेंगे.

नई दिल्ली. इंग्लैंड क्रिकेट में पिछले कुछ महीनों से चल रहा उठापटक अब शांत हो चुका है. टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स का अचानक इस्तीफा हुआ फिर कोच ब्रैंडन मैकुलम को भी जाना पड़ा. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने पूर्व न्यूजीलैंड कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग को इंग्लैंड पुरुष टेस्ट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है. फ्लेमिंग इस पद पर ब्रेंडन मैकुलम की जगह लेंगे. बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को एक बार फिर टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई है. ECB ने बताया कि चयन समिति ने सर्वसम्मति से फ्लेमिंग के नाम पर मुहर लगाई.

नियुक्ति के बाद फ्लेमिंग ने कहा, “इंग्लैंड की टेस्ट टीम का मुख्य कोच बनना मेरे लिए गर्व की बात है. यह विश्व क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग पदों में से एक है. मैं खिलाड़ियों के साथ काम करने और ब्रेंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स द्वारा बनाई गई मजबूत नींव को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हूं. हमारा लक्ष्य सिर्फ अभी जीतना नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी मजबूत टीम तैयार करना है.”

शानदार कोचिंग करियर का मिला इनाम

53 साल के फ्लेमिंग दुनिया के सबसे सफल क्रिकेट कोचों में गिने जाते हैं. उन्होंने 18 साल तक चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के मुख्य कोच के रूप में काम किया. टीम को 5 आईपीएल खिताब तथा 10 बार फाइनल तक पहुंचाया. इसके अलावा उन्होंने द हंड्रेड में सदर्न ब्रेव को 2023 के फाइनल तक पहुंचाया. वह CSK की दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका स्थित फ्रेंचाइजी टीमों के साथ भी काम कर चुके हैं. इसके अलावा मेलबर्न स्टार्स के साथ भी उनकी कोचिंग की है.

खिलाड़ी के तौर पर भी शानदार रिकॉर्ड

कोच बनने से पहले फ्लेमिंग न्यूजीलैंड के सबसे सफल कप्तानों में शामिल रहे. उन्होंने 80 टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड की कप्तानी की, जिसमें टीम ने 28 मुकाबलों में जीत दर्ज की. उनकी कप्तानी में नॉटिंघमशायर ने 2005 काउंटी चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था. अब फ्लेमिंग के सामने इंग्लैंड की टेस्ट टीम को नई दिशा देने की चुनौती होगी. वहीं जो रूट की कप्तानी में इंग्लैंड एक बार फिर विश्व टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करेगा.