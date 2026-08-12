सिर्फ 157 रन और शुभमन गिल के नाम होगा कभी ना टूटने वाला रिकॉर्ड, रोहित शर्मा और विराट कोहली भी नहीं कर पाए

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल अगर श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में में 157 रन बना लेते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में 3000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल के लिए श्रीलंका का दौरा बेहद अहम होने वाला है. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी है. वहीं बतौर कप्तान पहली बार श्रीलंका का दौरा करते हुए उनकी नजर भी यादगार प्रदर्शन पर होगी. शुभमन गिल के निशाने पर ऐसा रिकॉर्ड है जिसे अब किसी भारतीय ने नहीं बनाया. रोहित शर्मा और विराट कोहली भी भारत के लिए जो कमाल नहीं कर पाए उसे करने का मौका गिल के पास है.

श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम के जिस टेस्ट सीरीज का इंतजार किया जा रहा था वो खत्म होने वाला है. इसी शनिवार यानी 15 अगस्त से भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होगा. इस मैच पर पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की नजर रहेगी. तमाम क्रिकेट पंडित और पूर्व क्रिकेटर भी मुकाबले पर नजर बनाए हुए हैं. 15 अगस्त से 19 अगस्त के बीच यह मुकाबला गॉल खेला जान है. यह टेस्ट सीरीज भारतीय कप्तान के बड़ा कीर्तिमान हासिल करने का मौका होगा. इस सीरीज में शुभमन गिल इतिहास रचने के इरादे से उतरेंगे. गिल अगर दो टेस्ट मैचों में 157 रन बना लेते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में 3000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे.

गिल बनाएंगे अटूट रिकॉर्ड

अब तक शुभमन गिल ने WTC में 40 मुकाबले खेले हैं. 40 पारियों में उन्होंने कुल 2843 रन बनाए हैं. उनको इस टूर्नामेंट में 3 हजार का आंकड़ा छूने के लिए महज 157 रन की जरूर है. यह एक ऐसा कारनामा होगा जो उनके बाद तो कई भारतीय करेंगे लेकिन सबसे पहला नाम गिल का होगा. रिकॉर्ड बुक में पहले भारतीय के तौर पर उनका नाम लिखा जाएगा. यानी सबसे पहले 3 हजार wtc रन का रिकॉर्ड उनके नाम पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा. मौजूदा टीम में गिल के पास ऋषभ पंत हैं. 40 WTC मैचों की 71 पारियों में इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 2780 रन बनाए हैं.