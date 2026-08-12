आपके हाथ में जल्द ही प्लास्टिक के नोट होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में बताया कि सरकार ने ट्रायल के लिए प्लास्टिक के नोट लाने की मंजूरी दे दी है।

Plastic notes in India: आपके हाथ में जल्द ही प्लास्टिक के नोट होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में बताया कि सरकार ने ट्रायल के लिए प्लास्टिक के नोट लाने की मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 10 और 20 रुपये के 100 करोड़ पॉलिमर बैंकनोट चलन में लाने की मंजूरी दे दी है।

3,000 करोड़ मूल्य के नोट आएंगे

आरबीआई के मुताबिक, ट्रायल बेसिस पर 3,000 करोड़ रुपये मूल्य के पॉलिमर बैंकनोट चलन में लाए आएंगे, जिनमें 10 रुपये वाले 1,000 करोड़ मूल्य के नोट और 20 रुपये वाले 2,000 करोड़ रुपये मूल्य नोट के होंगे। सरकार ने ट्रायल के सफल होने पर 10 रुपये और 20 रुपये के पॉलिमर बैंकनोट नियमित तौर पर जारी करने की भी मंजूरी दी है।

कागज के साथ प्लास्टिक नोट भी

वित्त मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ”प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। आरबीआई के मुताबिक, ये पॉलीमर बैंकनोट पेपर वाले बैंकनोट के साथ जारी होना प्रस्तावित हैं।” प्लास्टिक नोट लाने की समयसीमा के बारे में सीतारमण ने कहा, ”आरबीआई ने बताया है कि खरीदारी की प्रक्रिया शुरुआती चरण में है। इसलिए, इस समय यह कहना संभव नहीं होगा कि प्लास्टिक नोट कब तक आ जाएंगे या इन पर कितना खर्च आएगा।”

3,000 करोड़ पॉलीमर शीट का टेंडर

पिछले महीने आरबीआई की सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) ने प्लास्टिक के बैंकनोट छापने के लिए 3.4 करोड़ पॉलिमर शीट के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पिछले हफ्ते कहा था कि पॉलिमर से बने करेंसी नोट अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से चलन में आ जाएंगे।

प्लास्टिक नोट के कई फायदे

प्लास्टिक नोटों को मौजूदा कागजी नोटों के साथ ही सर्कुलेट किया जाएगा। पुराने कागजी नोट पूरी तरह वैध बने रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार, पॉलिमर नोट कागजी नोटों की तुलना में काफी लंबे समय तक चलते हैं और आसानी से खराब या गंदे नहीं होते।