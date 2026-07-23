Shreyas Iyer Unique Record: कप्तान श्रेयस अय्यर रचा इतिहास, तोड़ा महेंद्र सिंह धोनी का सालों पुराना रिकॉर्ड

भारतीय टीम के नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर को भले ही अब तक कोई जीत नसीब नहीं हुई हो लेकिन उन्होंने फिर भी एक रिकॉर्ड बना डाला. बतौर कप्तान टी20 में लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए. उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा.

नई दिल्ली. भारतीय टीम की टी20 इंटरनेशनल में कमान संभालते ही श्रेयस अय्यर को आयरलैंड के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद इंग्लैंड ने भी 5 मैचों की सीरीज में बुरी तरह से हराया. जिम्बाब्वे में पहले टी20 में उतरने के बाद टॉस होते ही उन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसने रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करावा दिया. भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में मैदान पर उतरने से पहले ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने टॉस जीतते ही भारतीय क्रिकेट इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया. अय्यर लगातार आठवीं बार टी20 इंटरनेशनल में टॉस जीतकर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

भारत के लिए कप्तानी करते हुए धोनी ने साल 2010 से 2012 के बीच लगातार सात टॉस जीते थे. अब श्रेयस अय्यर ने जून 2026 से जुलाई 2026 के बीच लगातार आठ टॉस जीतने का नया भारतीय रिकॉर्ड बना दिया है. इस लिस्ट में विराट कोहली छह और रोहित शर्मा लगातार पांच टॉस जीतकर तीसरे और चौथे स्थान पर हैं.

लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने का रिकॉर्ड

8 – श्रेयस अय्यर (जून 2026 – जुलाई 2026)

7 – महेंद्र सिंह धोनी (2010–2012)

6 – विराट कोहली (2019)

5 – रोहित शर्मा (2020–2022)

5 – महेंद्र सिंह धोनी (2007)

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टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टॉस जीतने के बाद श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि यह उनका इस मैदान पर पहला मैच है और प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने पिच पर अच्छी उछाल देखी थी. अय्यर ने कहा, “हम पहले गेंदबाजी करेंगे. प्रैक्टिस विकेट देखकर लगा कि यहां गेंदबाजों को शुरुआत में अच्छी बाउंस मिलेगी.”

उन्होंने जिम्बाब्वे टीम की भी तारीफ करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने शानदार क्रिकेट खेली है और अपनी ताकत के अनुसार अच्छा प्रदर्शन किया है।

भारत की युवा टीम पर नजर

भारत ने इस मुकाबले में युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया। टीम में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा और मयंक यादव को मौका मिला। वहीं जिम्बाब्वे ने बेन करन और न्यूमैन न्यामहुरी को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका दिया.