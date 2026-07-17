Rohit Sharma Retirement: रोहित शर्मा लेंगे संन्यास? चयनकर्ताओं ने किया 2027 वर्ल्ड कप टीम से बाहर, रिपोर्ट में कितनी सच्चाई

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैड के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देंगे. ऐसी खबरें आ रही है कि चयनकर्ताओं ने उनको 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम में जगह ना बना पाने की जानकारी दे दी है.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम को नई पहचान दिलाने वाले पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को शायद फैंस आखिरी बार मैदान पर टीम इंडिया की जर्सी में देखेंगे. खबर आ रही है कि चयनकर्ताओं ने उनको आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 की टीम में ना चुने जाने की जानकारी दे दी है. ऐसे में माना जा रहा है कि लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाने वाला मुकाबला उनके करियर का आखिरी मैच होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंग्लैंड के खिलाफ जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला रोहित के अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी वनडे साबित हो सकता है.

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई की चयन समिति ने रोहित शर्मा को संकेत दिया है कि इंग्लैंड दौरे के बाद वह टीम की भविष्य की योजनाओं का हिस्सा नहीं होंगे. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने उनको अपना आखिरी फैसला सुना दिया है.

चयनकर्ताओं के फ्यूचर प्लान में रोहित शर्मा नहीं

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले सप्ताह इंग्लैंड में चयनकर्ताओं और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा से बातचीत की थी. उन्हें टीम को लेकर फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जानकारी दी गई. बताया जा रहा है कि चयन समिति अब युवा खिलाड़ियों को अधिक अवसर देना चाहती है. इसी सोच के तहत यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया जा रहा है. इसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि चयनकर्ता आईसीसी वनडे विश्व कप 2027 की योजनाओं में रोहित शर्मा को शामिल नहीं कर रहे हैं.

फैसला अब रोहित शर्मा के हाथ में

रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा को अपनी योजना बता दी है. रोहित वनडे क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहते थे. उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी काफी काम किया है. अब अंतिम फैसला उनके हाथ में है कि वह संन्यास की घोषणा करते हैं या नहीं. रिपोर्ट के अनुसार, चयनकर्ताओं के फैसले से रोहित शर्मा पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. बताया गया है कि उन्होंने इंग्लैंड दौरे के दौरान बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों से भी इस मुद्दे पर चर्चा की है.

पहले ही दो फॉर्मेट को कह चुके हैं अलविदा

रोहित शर्मा पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. उन्होंने जून 2024 में भारत को टी20 विश्व कप जिताने के बाद टी20 क्रिकेट को अलविदा कहा था. इसके बाद मई 2025 में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी थी. यदि मीडिया रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं, तो लॉर्ड्स रोहित शर्मा के शानदार वनडे करियर का आखिरी मैच हो सकता है. बीसीसीआई की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.