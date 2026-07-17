Stock Market Opening : ग्लोबल बाजार में सुस्ती के बावजूद शेयर बाजार में तेजी, बैंकिंग और IT दोनों के शेयर उछले, मजबूती बरकरार

ग्लोबल और एशियाई बाजार में गिरावट के बावजूद भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। बैंकिंग और आईटी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। गुरुवार को बाजार सपाट बंद हुआ था।

Stock Market Opening (आज समाज), मुंबई : ग्लोबल और और एशियाई बाजार में गिरावट के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में तेजी बरकरार है। IT और बैंकिंग कंपनियों में आए उछाल की वजह से शुक्रवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 654 अंकों की तेजी के साथ 77,839 पर कारोबार कर रहा है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 164 अंकों की तेजी के साथ 24,238 पर कारोबार कर रहा है। बीएसई पर 30 में से 21 कंपनियां हरे निशान पर जबकि महज 9 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं।

इन शेयरों में तेजी

बीएसई पर रिलायंस के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की जा रही है। टीसीएस, कोटक बैंक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ऐक्सिस बैंक, हिंदुस्तान लीवर, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक, एसबीआईएम, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिन्सर्व, पारवरग्रिड, बीईएल, एशियन पेंट, एलटी आईटीसी और अडाणी पोर्ट्स के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।

इन शेयरों में गिरावट

अल्ट्रासेमको के शेयर में सर्वाधिक गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा, एनटीपीसी, टाटा स्टील, सन फार्मा, ट्रेंट, टाटा स्टील, मारुति, इटरनल, भारती एयरटेल और इंडिगो के शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं।

ब्रॉडर मार्केट का क्या है रुख?

ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन बेंचमार्क के मुकाबले कमजोर रहा। निफ्टी मिडकैप 100 में 0.6% की गिरावट आई। वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.92% की गिरावट देखी जा रही है। वहीं, बीएसई ऑयल ऐंड गैस में 0.26%, बीएसई टॉप 10 बैंक में 1.18% की तेजी देखी जा रही है।

कल सपाट बंद हुआ बाजार

IT कंपनियों के शेयरों में उछाल की वजह से भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को मामूली तेजी के साथ बंद हुआ था। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स (Sensex) 1.44 अंक उछलकर 77,186 पर बंद हुआ था, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी (Nifty) 6 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 24,072 पर बंद हुआ था। बीएसई पर इंडिगो के शेयर में सबसे ज्यादा 1.84% की तेजी दर्ज की गई थी, जबकि इटरनल के शेयर में सबसे ज्यादा 2.82% की गिरावट देखी गई थी।