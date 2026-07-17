PM Modi Punjab Visit : पीएम के दौरे से पहले जालंधर में हाई अलर्ट, रेल-सड़क मार्ग बाधित, जाने ट्रैफिक एडवाइजरी

पीएम मोदी आज बाद दोपहर जालंधर पहुंच रहे हैं। यहां कैंट रेलवे स्टेशन पर वे करीब 80 मिनट रुकेंगे। इस दौरान वे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही अमृतसर के छेहर्टा से वाराणसी के लिए शुरू होने वाली संत रविदास एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

एनएच 44 दो बजे से 5.30 बजे तक रहेगा बाधित, रेलवे ब्लॉक लगने की पूरी संभावना, 15 ट्रेंने हो सकती हैं प्रभावित

PM Modi Punjab Visit (आज समाज), जालंधर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद जालंधर पहुंच रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है। डीजीपी पंजाब खुद सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं और जगह-जगह सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने पीएम के आगमन के चलते कुछ रूट पर टैÑफिक को डायवर्ट किया है। जिसके चलते लोगों से अपील की गई है कि वे घरों से निकलने से पहले यातायात पुलिस की नई एडवाइजरी जरूर ध्यान में रखें।

आदमपुर हवाई अड्डे पर उतरेंगे पीएम

प्रधानमंत्री का विशेष विमान आदमपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। वहां से वह हेलीकॉप्टर के जरिए पीएपी परिसर स्थित हैलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन कार्यक्रम के बाद वह मंच से लोगों को संबोधित करेंगे और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाम को वापस रवाना होंगे।

कैंट रेलवे स्टेशन पर 80 मिनट रुकेंगे पीएम

प्रधानमंत्री जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर करीब 80 मिनट रुकेंगे और यहीं से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही अमृतसर के छेहर्टा से वाराणसी के लिए शुरू होने वाली संत रविदास एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश को संबोधित भी करेंगे। माना जा रहा है कि अपने संबोधन में वह पंजाब के लिए कुछ नई घोषणाएं भी कर सकते हैं।

इस तरह रहेगा पीएम मोदी का कार्यक्रम

पीएमओ द्वारा प्रदेश सरकार व पुलिस से साझा की कई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आदमपुर से पीएपी में बनाए गए हैलीपैड पर 3 बजकर 40 मिनट पर उतरेंगे। इसके बाद वे यहां से सीधा जालंधर कैंट स्टेशन पर पहुंचेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पीएम जालंधर कैंट स्टेशन पर 3 बजकर 55 मिनट से 4 बजकर 30 मिनट तक जालंधर कैंट सहित 75 स्टेशनों का उद्घाटन व ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। शाम साढ़े चार बजे से 5.15 तक स्टेज पर देश को संबोधन भी करेंगे। प्रधानमंत्री की 5.15 बजे वापसी होगी।

दोपहर 2 से 5.30 बजे तक रेलवे व सड़क मार्ग प्रभावित

सुरक्षा व्यवस्था के चलते दोपहर लगभग दो बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक रेलवे ब्लॉक लगने की संभावना है। इससे करीब 15 रेलगाड़ियां प्रभावित हो सकती हैं, जबकि कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला जा सकता है या उन्हें पहले के स्टेशनों पर रोका जा सकता है। विशेष डीजीपी ने कहा कि कार्यक्रम स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के बिल्कुल निकट होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था के तहत यातायात में अस्थायी बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि 17 जुलाई को दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और पठानकोट को जोड़ने वाले एनएच-44 बाधित रहेगा।

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