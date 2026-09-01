छोटे भाई के खेलने पर संशय, बड़े की टी20 टीम में हो सकती है वापसी, अफगानिस्तान के खिलाफ मिलेगा मौका?

रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर अक्षर पटेल का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था. टीम मैनेजमेंट बाएं हाथ के स्पिनर के विकल्प के तौर पर क्रुणाल पंड्या के नाम पर विचार कर रहा है. ये खिलाड़ी लंबे समय से टी20 टीम से बाहर हैं.

नई दिल्ली. भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में खेलना है. इसके लिए हार्दिक पंड्या की वापसी को लेकर संशय बना हुआ है. ऐसे में उनके बड़े भाई को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि मौजूदा चयन समिति और टीम मैनेजमेंट क्रुणाल पंड्या को नाम पर विचार कर सकती है. अक्षर पटेल के हालिया प्रदर्शन से सलेक्टर्स खुश नहीं हैं और उनकी जगह पर क्रुणाल को मौका दिया जा सकता है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर अक्षर पटेल का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था. टीम मैनेजमेंट बाएं हाथ के स्पिनर के विकल्प के तौर पर क्रुणाल पंड्या के नाम पर विचार कर रहा है. ये खिलाड़ी लंबे समय से टी20 टीम से बाहर हैं. 2021 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में उन्होंने अपना आखिरी टी20 मुकाबला खेला था. उस मैच में क्रुणाल ने 3 रन की नॉट आउट पारी खेली थी और 2 ओवर में 16 रन देकर एक विकेट झटका था. इस मैच में भुवनेश्वर कुमार ने चार विकेट चटकाए थे.

क्यों हो रही क्रुणाल की चर्चा

इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार दूसरी बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. टीम की इस जीत में क्रुणाल पंड्या का ऑलराउंडर प्रदर्शन अहम रहा था. मुंबई इंडियंस में लंबा समय बिताने के बाद क्रुणाल ने कुछ साल लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की तरफ से खेला. इस वक्त वो आरसीबी की टीम का हिस्सा हैं. इस टीम की तरफ से खेलते हुए पिछले दो सीजन में क्रुणाल ने 31 विकेट लेकर चयनकर्ताओं को प्रभावित किया. उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी रही है. मुश्किल वक्त में आकर वो उपयोगी पारी खेल चुके हैं.

अफगानिस्तान सीरीज में मिलेगा मौका?

भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन टी20 मुकाबला खेलना है. इस सीरीज के लिए सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर चयनकर्ता बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहते हैं. बताया जा रहा है कि घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतर कर रहे खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है. दोनों टीमों के बीच तीन टी20 मुकाबले 13, 15 और 17 सितंबर को खेले जाएंगे.