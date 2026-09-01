India Q1 GDP growth rate: इकॉनमी में मजबूती बरकरार, 7.8% रहा GDP ग्रोथ रेट, पीएम मोदी ने कहा- असाधारण उपलब्धि

देश की अर्थव्यवस्था में तेजी बरकरार है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुमानों को पछाड़ते हुए देश का जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़कर 7.8% रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ग्रोथ को 'मिसाल कायम करने वाला' करार दिया।

India Q1 GDP growth rate : देश की अर्थव्यवस्था में तेजी बरकरार है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुमानों को पछाड़ते हुए देश का जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़कर 7.8% रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ग्रोथ को ‘मिसाल कायम करने वाला’ करार दिया। उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए देशवासियों से पर्यटन के लिए विदेश की जगह देश में ही घूमने-फिरने पर जोर दिया।

माह दर माह आधार पर कमी

देश के जीडीपी ग्रोथ में अप्रैल-जून तिमाही में माह दर माह आधार पर कमी देखी गई, लेकिन पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में यह अधिक है। पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.6% था। पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में ग्रोथ रेट 6.9% था।

RBI के अनुमान से अधिक

इससे पहले, आरबीआई ने पहली तिमाही में ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान जताया था। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन (MoSPI) के आंकड़ों के मुताबिक, पहली तिमाही में फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, आईटी एंड प्रोफेशनल सर्विसेज ने भारत के विकास को बढ़ावा दिया।

पीएम ने असाधारण उपलब्धि बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हासिल विकास दर के आंकड़े को ‘असाधारण उपलब्धि’ करार दिया। उन्होंने X पर एक पोस्ट कहा,”वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मिसाल कायम करने वाला भारत का 7.8% का जीडीपी ग्रोथ असाधारण उपलब्धि है।”

उन्होंने देशवासियों को बधाई देते हुअ कहा, ”देश खुशियों से भर गया है। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए, एक सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही हैं, विश्व संकटों के घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 के कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नहीं आई है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।”

विपक्ष पर किया कटाक्ष

प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा, ”दूसरी तरफ भारत के भीतर भी निराशा के गर्त में डूबे हुए लोग चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करते हुए, इन सारी बातों को चीरकर देश ने 7.8% का ग्रोथ रेट हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना है। हमें बढ़ना भी है। इसके लिए, आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है।”

स्वदेशीकरण पर जोर

प्रधानमंत्री ने इस बीच स्वदेशीकरण पर जोर दिया और घूमने-फिरने के साथ-साथ शादी-विवाह के लिए विदेश न जाने पर जोर दिया। उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए कहा कि ये सारे काम देश में ही करने पर जोर दिया।