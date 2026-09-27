विराट कोहली ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, 28 साल पुराना कीर्तिमान ध्वस्त, वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसा करने वाले पहले भारतीय

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Viplove Kumar
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विराट कोहली की भारत की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो गई है. वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में मैदान पर उतरते ही कोहली ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.
विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तोड़ा 28 साल पुराना रिकॉर्ड

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली मैच दर मैच रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में उन्होंने एक और नया कीर्तिमान बना डाला. विराट कोहली की भारत की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है. उन्होंने पू्र्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक खास मामले में पीछे छोड़ दिया. वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट अब सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले भारतीय बन गए हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत रविवार, 27 सितंबर से हुई. पहले मैच में उतरने के साथ ही विराट कोहली ने खास उपलब्धि हासिल की. वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन के 43 मैचों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह मुकाबला खेला गया. पहला वनडे विराट कोहली का कैरेबियाई टीम के खिलाफ 44वां वनडे मुकाबला रहा. भारत की ओर से किसी भी खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ उनसे ज्यादा वनडे मैच नहीं खेले हैं.

विराट कोहली अब वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले भारतीय की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. मोहम्मद अजहरुद्दीन दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. पूर्व कप्तान कपिल देव 42 मैच के साथ तीसरे स्थान पर हैं. इसके बाद राहुल द्रविड़ (40) और महेंद्र सिंह धोनी (39) का नंबर आता है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले भारतीय

विराट कोहली – 44 मैच

मोहम्मद अजहरुद्दीन – 43 मैच

कपिल देव – 42 मैच

राहुल द्रविड़ – 40 मैच

महेंद्र सिंह धोनी – 39 मैच

चंद्रपॉल के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं कोहली

भारत और वेस्टइंडीज के बीच सबसे ज्यादा वनडे खेलने का रिकॉर्ड पूर्व वेस्टइंडीज कप्तान शिवनारायण चंद्रपॉल के नाम है. चंद्रपॉल ने 1994 से 2009 के बीच भारत के खिलाफ कुल 46 वनडे मैच खेले थे. अगर विराट कोहली मौजूदा सीरीज के तीनों मैचों में मैदान पर उतरते हैं, तो वह चंद्रपॉल के 46 मैचों के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे खेलने का विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद और वसीम अकरम के नाम है। दोनों खिलाड़ियों ने कैरेबियाई टीम के खिलाफ 64-64 वनडे मैच खेले हैं.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।