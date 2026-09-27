असम में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने गए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक आशुतोष रांका और उनकी टीम के लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है।

Ashutosh Ranka arrest: असम में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने गए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक आशुतोष रांका और उनकी टीम के लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। सीजेपी देशभर के सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी जनता को देने के लिए उनका दौरा कर रही है।

दीपके ने किया विरोध

आशुतोष की गिरफ्तारी का अभिजीत दीपके ने भी विरोध किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘असम पुलिस ने रांका और CJP की टीम को हिरासत में ले लिया है और उन्हें किसी अज्ञात जगह ले जा रही है।’ दीपके का कहना है कि रांका और उनकी टीम असम में वॉलंटियर्स के साथ एक छोटी सी मीटिंग करने जा रहे थे।

‘डरे हुए हैं असम के सीएम’

सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने कहा, ”हिमंत बिस्वा सरमा डरे हुए हैं कि अगर हम असम के स्कूलों की असलियत दिखाएंगे तो देश को उनकी हालत के बारे में पता चल जाएगा। हिमंत सरमा इसलिए डरे हुए हैं, क्योंकि काजीरंगा में हमारे लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं और जमीन, जंगल और पानी छीनकर कॉरपोरेट्स को दिए जा रहे हैं।”

असम चुनाव में धांधली का आरोप

एक पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘हिमंता मामा डर गए है कि ज्ञानेश की आड़ में कहीं असम चुनाव में हुई धांधली ना पता पड़ जाए। किस तरह से विधानसभा की बाउंड्री बनाई गई, जिससे एक गांव के लोग तीन अलग अलग विधानसभा में बांट दिए गए। किस तरह से SIR के नाम पर असम के नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाया गया।’ उन्होंने सवाल किया कि असम सरकार कॉकरोच से इतनी डरी हुई क्यों है?

सीएम पर लगाए कई आरोप

एक अन्य पोस्ट में वीडियो शेयर करते हुए आशुतोष रांका ने लिखा, ”जब-जब हिमंत सरमा डरता है, पुलिस को आगे करता है।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मीट-अप वाली जगह तक जाने वाली पूरी सड़क को दोनों तरफ से बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। असम पुलिस आंसू गैस के साथ तैयार है। हमारे वॉलंटियर्स को हिरासत में लिया जा रहा है। किसी को भी मीट-अप वाली जगह तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है।