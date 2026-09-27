Rise and Fall Season 2: स्वरा भास्कर से भिड़े शहजाद पूनावाला, सहवाग के शो से बाहर हुआ इंफ्लुएंसर?

वीरेंद्र सहवाग की मेजबानी वाला ‘Rise and Fall Season 2’ शनिवार को शुरू हुआ और शो के दूसरे ही एपिसोड में विवादों का दौर भी शुरू हो गया.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग के मेजबानी वाले शो राइज एंड फॉल ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है. रिएलिटी शो के दूसरे सीजन को होस्ट करने का जिम्मा पूर्व विस्फोटक बैटर को मिला है. शो दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने अचानक इसे लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी. ‘Rise and Fall Season 2’ शनिवार को शुरू हुआ और शो के दूसरे ही एपिसोड में विवादों का दौर भी शुरू हो गया. बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला के बीच जोरदार बहस के बाद धक्का मुक्की तक देखने को मिली. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अनुसार, सिवेट की शहजाद की शो पर बहस हो गई इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर पीछे से उनको धक्का दिया.

वीरेंद्र सहवाग के मेजबानी वाले शो के प्रीमियर एपिसोड से ही स्वरा और शहजाद के बीच तनाव देखने को मिला. आपको बता दें कि स्वरा के पेंटहाउस में पहुंचने के बाद शहजाद ने कथित तौर पर उन्हें नजरअंदाज किया. मामला तब बिगड़ा जब स्वरा के पीछे उनके शरीर यानी मोटापे को लेकर टिप्पणियां कीं. उन्होंने कुछ साल पहले सलमान खान के गणपति विसर्जन के दौरान जुड़े एक पुराने कथित वाकये की बात छोड़ी. शनिवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा जब शो में आई तो उनसे शहजाद ने बात नहीं की. इसके बाद उनके बारे में पीछे से कुछ टिप्पणी की.

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शहजाद ने कहा कि एक विसर्जन के दौरान स्वरा ने डांस किया था. जब उनको नजरअंदाज किया गया था. शहजाद का कहना था कि तब से अब तक वह भी उसी तरह उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं. उनका कहना था कि दोनों के बीच कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है. उनके विचार एक दूसरे से अलग हैं और वो किसी अपने विचारों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. इसके बाद शहजाद, मनीष कश्यप और सिवेत तोमर ने स्वरा के खाने और वजन को लेकर भी टिप्पणियां कीं. उन्होंने कहा कि शो में आने के बाद से स्वरा कथित तौर पर लगातार खाना खा रही हैं.

वीरेंद्र सहवाग ने शहजाद को लगाई फटकार

रविवार को जब इस शो में शामिल होने वाले सभी कंटेस्टेंट शो की एंट्री हो गई तब वीरेंद्र सहवाग ने स्वरा को नजरअंदाज करने पर शहजाद से सवाल किया. उन्होंने कहा, “शहजाद, आपने सोशल मीडिया पर स्वरा भास्कर के बारे में काफी कुछ कहा और उन्हें उकसाने की कोशिश की. अब जब वह टावर के अंदर आईं तो आपने उनसे बात तक नहीं की. आवाज बैठ गई है क्या?”

इस पर शहजाद का कहना था कि उनको चुप कराने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है. यह भी कहा कि उनका इरादा नेगेटिव लोगों के साथ बैठने का नहीं है. अगर कोई उन्हें उकसाता है तो वह जवाब जरूर देंगे. उन्होंने कहा कि अगर कोई उनके खिलाफ आएगा तो वह उसका जवाब देंगे. बहस से डरने वाले नहीं हैं. सहवाग ने चुटकी लेते हुए कहा उनकी कोई बहस नहीं देखी. जैसे ही सहवाग ने ये कहा स्वरा हंस पड़ीं. शहजाद ने कहा कि वह ऐसे लोगों को नजरअंदाज करते हैं.

स्वरा ने भी दिया करारा जवाब

शहजाद की बात सुनते ही स्वरा भड़क गई और वीरेंद्र सहवाग से कहा कि किसी को नजरअंदाज करने का मतलब होता है. यह कहा कि शहजाद ने उनके बारे में 36 ट्वीट, 3-4 वीडियो और 50 हजार से ज्यादा मैसेज किए. इसके बाद स्वरा और शहजाद के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. शहजाद ने कहा कि जो भी देश के खिलाफ बोलेगा, वे उसके खिलाफ बोलेंगे. इस पर स्वरा ने जवाब दिया कि “यह एक गेम है, चुनाव नहीं. और यह गेम उनके डूबते हुए राजनीतिक करियर को नहीं बचाएगा.”

शहजाद ने जवाब देते हुए पर्सनल हो गए और कहा उनके करियर की चिंता ना करें बल्कि पहले अपने पति को जीताने की कोशिश करनी चाहिए. स्वरा ने पलटवार करते हुए जवाब दिया कि उनके पति को 32 साल की उम्र में पार्टी का टिकट मिला था. शहजाद को टिकट पाने के लिए कई दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं. शहजाद ने इस पर कहा उन्हें चुनाव जीतना होता तो वह पार्टी में बने रहते लेकिन छोड़कर अपने दम पर खड़े होने का फैसला किया.