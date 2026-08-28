ind vs SL: शुभमन गिल के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान

By
Viplove Kumar
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वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की दावेदारी मजबूत करने के लिए भारतीय टीम को दोनों टेस्ट जीतना था लेकिन सीरीज का एक मैच ड्रॉ रहा. भारत को 1-0 से जीत तो मिली लेकिन शुभमन गिल के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया.
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शुभमन गिल के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

नई दिल्ली. भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर जिस इरादे से पहुंची थी उसके करीब पहुंची लेकिन कामयाब नहीं हो पाई. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम पहली बार श्रीलंका के दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने उतरी और उसके नाम ऐसा रिकॉर्ड जुड़ गया जो कोई नहीं चाहेगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की दावेदारी मजबूत करने के लिए भारतीय टीम को दोनों टेस्ट जीतना था लेकिन सीरीज का एक मैच ड्रॉ रहा. भारत को 1-0 से जीत तो मिली लेकिन शुभमन गिल के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

कोलंबो में खेले गए टेस्ट मैच के आखिरी दिन भारत जीत दर्ज करने की स्थिति में था लेकिन हाथ आए मौके को गंवा दिया. भारत ने श्रीलंका को फॉलोऑन दिया था लेकिन सोनल दिनुशा ने नीचले क्रम के बैटर के साथ मिलकर मैच बचा लिया. 229 रन पर टीम ने 6 विकेट गंवा दिए थे और जब खेल खत्म होने की घोषणा की गई तो स्कोर 9 विकेट पर 429 रन था. पूरे दिन के खेल में सिर्फ 17 ओवर बाकी रह गया था और मैच ड्रॉ कराने पर सहमति बनीं. गिल भारत के पहले ऐसे टेस्ट कप्तान बन गए, जिनकी कप्तानी में टीम ने फॉलोऑन देने के बाद मैच जीता नहीं, बल्कि ड्रॉ कराया.

गिल से पहले सभी कप्तानों ने जीते थे मैच

भारतीय टीम ने अब तक टेस्ट इतिहास में नौ बार विरोधी टीम को फॉलोऑन दिया. सबसे पहले 1987 में कपिल देव की कप्तानी में कटक टेस्ट में भारत ने फॉलोऑन देने के बाद जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की थी. इसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन, एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी में भी भारत ने फॉलोऑन देकर जीत दर्ज किया था.


शुभमन गिल भारत के एक मात्र कप्तान बन गए जिन्होंने विरोधी टीम को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर तो किया लेकिन जीत हासिल करने में नाकाम रहे. श्रीलंका ने भारत के खिलाफ मैच ड्रॉ कराया.