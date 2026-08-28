Chandigarh Breaking News : सिटी ब्यूटीफुल के सेक्टर 40 स्थित हनुमत धाम में महिलाओं ने हनुमान जी को बांधी 12 फुट की राखी

By
Harpreet Singh
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चंडीगढ़ में राखी के अवसर पर सेक्टर 40 स्थित हनुमत धाम में हनुमान जी की 32 फुट ऊंची प्रतिमा को महिला श्रद्धालुओं ने 12 फुट की राखी बांधी जिसे देखने के लिए सुबह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है।
Chandigarh Breaking News : सिटी ब्यूटीफुल के सेक्टर 40 स्थित हनुमत धाम में महिलाओं ने हनुमान जी को बांधी 12 फुट की राखी
Chandigarh Breaking News : सिटी ब्यूटीफुल के सेक्टर 40 स्थित हनुमत धाम में महिलाओं ने हनुमान जी को बांधी 12 फुट की राखी

32 फुट ऊंची है भगवान हनुमान जी की प्रतिमा, चंडीगढ़ में है इस धाम की विशेष मान्यता

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : आज देशभर में भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। पूरे देश में इसकी धूम है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में भी यह त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मिठाइयों और राखी से सजी दुकानों पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही लोग मंदिरों में जाकर भगवान को भी राखी बांध रहे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ 40 स्थित हनुमत धाम में हनुमान जी की 32 फीट ऊंची प्रतिमा को वहां की बहनों ने मिलकर 12 फुट की राखी बांधी जोकि पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है।

इस बार विशेष योग में मनाया जा रहा त्योहार

इस बार पूर्णिमा तिथि के साथ आयुष्मान और सौभाग्य योग का संयोग बना है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा नहीं है। श्री देवालय पूजक परिषद के अध्यक्ष और सेक्टर-18 स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर के पुजारी डॉ. लाल बहादुर दुबे ने बताया कि राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है। सेक्टर-30 के शिव शक्ति मंदिर के पुजारी पंडित श्याम सुंदर शास्त्री ने बताया कि रक्षाबंधन पर शतभिषा नक्षत्र रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम और मजबूती के लिए शुभ माना जाता है।