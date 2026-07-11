FIFA World Cup 2026: स्पेन ने मारी बाजी, अब फ्रांस से होगी टक्कर; आज दो बड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले

द्वारा
Mohit Saini
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FIFA World Cup 2026: स्पेन ने मारी बाजी, अब फ्रांस से होगी टक्कर; आज दो बड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले
FIFA World Cup 2026: मिकेल मेरिनो के आखिरी मिनट में किए गए गोल की वजह से स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर FIFA वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।

FIFA World Cup 2026: FIFA वर्ल्ड कप 2026 अपने अहम नॉकआउट दौर में पहुँच गया है, और सेमीफाइनल की रेस तेज़ हो गई है। स्पेन एक रोमांचक क्वार्टर-फाइनल में बेल्जियम को हराकर आखिरी चार में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई, जबकि शनिवार को दो और ब्लॉकबस्टर क्वार्टर-फाइनल मुकाबले होने हैं। इंग्लैंड का सामना सरप्राइज पैकेज नॉर्वे से होगा, और अर्जेंटीना बाकी सेमीफाइनल जगहों के लिए स्विट्जरलैंड से भिड़ेगा।

रोमांचक क्वार्टर-फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को हराया

लॉस एंजिल्स स्टेडियम में एक मज़ेदार मुकाबले में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। फैबियन रुइज़ ने 30वें मिनट में स्पेन को बढ़त दिलाई, जिसके बाद चार्ल्स डी केटेलेयर ने हाफ-टाइम से ठीक पहले बेल्जियम के लिए बराबरी का गोल किया।

मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाने वाला था, लेकिन मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में विनिंग गोल करके स्पेन की ज़बरदस्त जीत पक्की कर दी। बेल्जियम को बड़ा झटका तब लगा जब 71वें मिनट में गोलकीपर थिबॉट कोर्टुआ चोटिल होकर बाहर चले गए। उनकी जगह आए सेने लैमेंस एक ज़रूरी मौके को भुना नहीं पाए, जिससे मेरिनो ने अहम गोल कर दिया।

इस जीत से स्पेन का लगातार 36 मैचों में न हारने का सिलसिला भी बढ़ गया, जिससे वे इटली के 37 मैचों के ऐतिहासिक न हारने के रिकॉर्ड से एक मैच पीछे रह गए।

सेमी-फ़ाइनल में स्पेन का सामना फ़्रांस से होगा

स्पेन को फ़्रांस के ख़िलाफ़ एक ब्लॉकबस्टर सेमी-फ़ाइनल में जीत मिलेगी, जिसमें दोनों टीमें शानदार फ़ॉर्म में होंगी। इस मुकाबले के टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैचों में से एक होने की पूरी उम्मीद है।

टीनएज सेंसेशन लैमिन यामल को एक और ज़बरदस्त प्रदर्शन करने, बेल्जियम के डिफ़ेंस को लगातार परेशान करने और स्पेन के अटैकिंग मूव्स को लीड करने के बाद सुपीरियर प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया।

फ्रांस के साथ मुकाबले से पहले स्पेन को भरोसा

जीत के बाद, स्पेन के हेड कोच लुइस डे ला फुएंते ने अपने खिलाड़ियों के कमिटमेंट की तारीफ़ की और सेमी-फ़ाइनल से पहले भरोसा जताया।

उन्होंने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में ज़बरदस्त कैरेक्टर दिखाया है और उनका मानना ​​है कि पिछली कामयाबियों के बाद स्पेन के पास फ्रांस को एक बार फिर हराने का पूरा मौका है।

मैच-विनर मिकेल मेरिनो ने इस पल को यादगार बताया, और कहा कि स्पेन अब वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी उठाने से सिर्फ़ दो जीत दूर है, इसे एक सपना बताया जिसे टीम पूरा करने के लिए पक्का इरादा रखती है।

शनिवार के क्वार्टर-फ़ाइनल में इंग्लैंड का सामना नॉर्वे से होगा

अब ध्यान शनिवार के क्वार्टर-फ़ाइनल पर है, जहाँ इंग्लैंड का मुकाबला टूर्नामेंट के सरप्राइज़ पैकेज नॉर्वे से होगा। इंग्लैंड ने राउंड ऑफ़ 16 में मेज़बान मेक्सिको को हराने के बाद इस मुकाबले में फ़ेवरेट के तौर पर एंट्री की है, जिसमें हैरी केन और जूड बेलिंगहैम लगातार इम्प्रेस कर रहे हैं।

हालांकि, नॉर्वे पिछले राउंड में पाँच बार के चैंपियन ब्राज़ील को हराने के बाद टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अंडरडॉग बनकर उभरा है। उस जीत में एरलिंग हालैंड ने दो गोल किए, जबकि गोलकीपर ओरजान नाइलैंड ने पेनल्टी बचाकर अहम भूमिका निभाई।

पहले, इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है, उसने दोनों देशों के बीच 12 इंटरनेशनल मैचों में से सात जीते हैं, जबकि नॉर्वे सिर्फ़ दो जीत पाया है, और तीन मैच ड्रॉ रहे हैं। हालाँकि, यह दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप में पहली बार मुकाबला होगा।

आखिरी सेमी-फ़ाइनल स्पॉट के लिए अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्ज़रलैंड से होगा

दिन के दूसरे क्वार्टर-फ़ाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्ज़रलैंड से होगा, जिसमें दक्षिण अमेरिकी दिग्गज टीम एक और वर्ल्ड कप टाइटल की ओर अपना सफ़र जारी रखना चाहेगी।

अर्जेंटीना ने इस मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा है, पिछले सात इंटरनेशनल मैचों में से पाँच जीते हैं, जबकि स्विट्ज़रलैंड ने कभी भी मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन को नहीं हराया है। दोनों टीमें वर्ल्ड कप के इतिहास में भी दो बार भिड़ चुकी हैं,

जिसमें अर्जेंटीना ने दोनों मुकाबले जीते हैं, जिसमें 2014 के राउंड ऑफ़ 16 में एक्स्ट्रा-टाइम में एक रोमांचक जीत भी शामिल है। चार टॉप टीमें बाकी दो सेमी-फ़ाइनल जगहों के लिए लड़ रही हैं, FIFA वर्ल्ड कप 2026 हाई-क्वालिटी फ़ुटबॉल और यादगार नॉकआउट ड्रामा का एक और दिन होने का वादा करता है।

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