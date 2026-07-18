FIFA World Cup 2026: कब खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला? अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होगी टक्कर

FIFA World Cup 2026 Final Match Date: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और स्पेन के बीच भारतीय समयानुसार 20 जुलाई को सुबह 12:30 बजे खेला जाएगा। अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन है और उसे स्पेन से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है।

Argentina vs Spain FIFA World Cup 2026 Final: फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच अब आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। एक महीने से ज्यादा तक चले मुकाबलों के बाद अब दुनिया को नया विश्व चैंपियन मिलने वाला है। इस बार फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन आमने-सामने होंगे। फुटबॉल प्रेमियों की नजरें अब इस हाई-वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हैं। एक ओर लियोनेल मेसी अपनी टीम को लगातार दूसरा विश्व कप जिताने की कोशिश करेंगे, वहीं दूसरी ओर युवा स्टार लामिन यामाल की अगुआई में स्पेन दूसरा विश्व खिताब जीतने उतरेगा।

कब और कहां खेला जाएगा फाइनल?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई 2026 यानी रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच स्थानीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा। भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला 20 जुलाई को रात 12:30 बजे से शुरू होगा।

अर्जेंटीना बनाम स्पेन की खिताबी टक्कर

यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं, बल्कि दो अलग-अलग फुटबॉल शैलियों की भी भिड़ंत माना जा रहा है। अर्जेंटीना मौजूदा विश्व और कोपा अमेरिका चैंपियन है, जबकि स्पेन यूरोपियन चैंपियन के रूप में फाइनल में पहुंचा है। अर्जेंटीना चौथा विश्व कप जीतने का सपना देख रहा है, जबकि स्पेन 2010 के बाद दूसरा विश्व कप खिताब अपने नाम करना चाहेगा।

मेसी और यामाल पर रहेंगी नजरें

फाइनल का सबसे बड़ा आकर्षण लियोनेल मेसी और लामिन यामाल की टक्कर होगी। एक तरफ मेसी अपने शानदार करियर का एक और ऐतिहासिक अध्याय लिखना चाहेंगे, जबकि दूसरी तरफ युवा यामाल दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे। फुटबॉल एक्सपर्ट इसे अनुभव बनाम युवा एनर्जी की लड़ाई भी मान रहे हैं।

पहली बार दिखेगा सुपर बाउल जैसा हाफटाइम शो

FIFA ने इस बार फाइनल को और भव्य बनाने के लिए पहली बार सुपर बाउल शैली का हाफटाइम एंटरटेनमेंट शो आयोजित करने का फैसला किया है। इसके लिए हाफटाइम सामान्य 15 मिनट से अधिक लंबा रखा जाएगा। इस फैसले को लेकर फुटबॉल जगत में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। 2026 विश्व कप की विजेता टीम को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के साथ पहली बार पर्सनलाइज्ड चैंपियनशिप रिंग्स भी दी जाएंगी। यह परंपरा अमेरिकी खेलों जैसे NBA और NFL से प्रेरित है और FIFA ने पहली बार इसे विश्व कप में शामिल किया है।

48 टीमों वाला पहला विश्व कप

FIFA World Cup 2026 इतिहास का पहला विश्व कप है जिसमें 48 टीमों ने हिस्सा लिया। यह टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया गया। नए प्रारूप के कारण इस बार कुल 104 मैच खेले गए, जो अब तक किसी भी विश्व कप में सबसे अधिक हैं। भारत में फुटबॉल प्रशंसक FIFA World Cup 2026 फाइनल का सीधा प्रसारण आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर के टीवी चैनलों और अधिकृत डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे।