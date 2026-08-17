Video: शुभमन गिल बने Superman, एक हाथ से पकड़ा तूफानी कैच; सूर्यकुमार यादव को भी दी मात!

Shubhman Gill Viral Video: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने एक शानदार कैच पकड़ा, जिससे श्रीलंका को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. गिल ने एक्स्ट्रा कवर पर डाइव लगाकर कामिंदू मेंडिस को आउट किया.

Shubhman Gill Viral Video: भारत के कप्तान शुभमन गिल ने फील्डिंग में शानदार प्रदर्शन किया. गोल टेस्ट के तीसरे दिन के पहले सेशन में श्रीलंकाई बल्लेबाज कामिंडू मेंडिस का एक हाथ से शानदार कैच पकड़ा. यह कैच कुलदीप यादव की बॉलिंग पर आया और देखने वाले हैरान रह गए क्योंकि गिल ने शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर अपनी बाईं ओर फुल लेंथ बॉल फेंकी और जमीन से कुछ इंच ऊपर से शानदार कैच पकड़ा.

एक हाथ से पकड़ा शानदार कैच

मेंडिस कुलदीप को ऑफसाइड करने के लिए पिच पर आए थे. लेकिन वह शॉट को कंट्रोल नहीं कर सके. बॉल तेजी से शुभमन गिल के पास गई. जो शुरू में दो हाथों से कैच लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें और पहुंच की जरूरत है.

वायरल हुआ शुभमन गिल का वीडियो

भारतीय कप्तान ने हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच किया और फिर अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और बॉल को पकड़ा. यह पक्का करते हुए कि बॉल जमीन पर लगे और बाहर न गिरे. शुभमन गिल तुरंत जश्न मनाने के लिए उछल पड़े और खुशी में बॉल को हवा में मुक्का मारा. मैच के सबसे शानदार कैच में से एक का जश्न मनाने के लिए उनके टीम के साथियों ने तुरंत उन्हें घेर लिया. मेंडिस 25 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे श्रीलंका का स्कोर 59/4 हो गया.

यहां देखें वीडियो- https://x.com/nibraz88cricket/status/2089229315879977277?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2089229315879977277%7Ctwgr%5E57ff55f96b5aec855a195e3abd4ffa732c2c7ed5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fndtv.in%2Fcricket%2Find-vs-sl-1st-test-captain-shubman-gill-superman-show-takes-stunning-catch-of-kamindu-mendis-video-viral-hindi-11919635

सूर्यकुमार का वर्ल्ड कप वाला कैच

वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में सूर्यकुमार यादव ने ऐसा कैच पकड़ा, जिसे भारतीय क्रिकेट फैंस शायद ही कभी भूल पाएंगे. दक्षिण अफ्रीका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रन चाहिए थे और डेविड मिलर ने हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेल दिया. गेंद बाउंड्री के पार जाती दिख रही थी, लेकिन सूर्यकुमार यादव ने दौड़ते हुए शानदार कैच लपक लिया. उन्होंने पहले गेंद को अंदर उछाला, फिर खुद बाउंड्री के बाहर जाकर दोबारा मैदान में लौटे और कैच पूरा किया. इस विकेट ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया और टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया.