IND vs ENG 3rd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच कब खेला जाएगा तीसरा वनडे? जानें किसे मिलेगा मौका और कौन होगा बाहर

IND vs ENG 3rd ODI Timing: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार को दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। मैच से पहले रोहित शर्मा के संन्यास की खबरों ने काफी चर्चा बटोरी, लेकिन BCCI ने साफ किया है कि लॉर्ड्स में होने वाला मुकाबला रोहित का आखिरी वनडे नहीं होगा। इस मुकाबले में फैंस की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर रहेंगी।

India vs England 3rd ODI Preview: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। वनडे सीरीज इस समय 1-1 की बराबरी पर है। पहले मैच में टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने वापसी करते हुए जीत दर्ज की थी। दोनों टीमों की नजरें आखिरी मैच में जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम करने पर होंगी। मुकाबले से पहले हिटमैन रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की अटकलें लगाई जाने लगीं। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इन खबरों को खारिज करते हुए साफ किया है कि रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और वह भारतीय वनडे टीम का हिस्सा बने रहेंगे।

कब और कहां खेला जाएगा तीसरा वनडे?

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा वनडे 19 जुलाई, रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस मैच शुरू होने से करीब आधे घंटे पहले होगा। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सीरीज फिलहाल बराबरी पर है। जीतने वाली टीम वनडे सीरीज अपने नाम कर लेगी। भारतीय टीम इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को मजबूत करने के इरादे से उतरेगी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल से टीम को तेज शुरुआत की उम्मीद होगी। वहीं विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे बल्लेबाज मध्यक्रम को मजबूती देंगे। दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम भी आक्रामक क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है। कप्तान जोस बटलर की अगुवाई वाली टीम भारत के खिलाफ घरेलू परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी।

किसे मिलेगा मौका और कौन हो सकता है बाहर?

तीसरे वनडे में भारतीय टीम में बड़े बदलाव की संभावना कम मानी जा रही है, क्योंकि यह सीरीज का निर्णायक मुकाबला है। हालांकि टीम प्रबंधन वर्कलोड और पिच की परिस्थितियों को देखते हुए एक-दो बदलाव कर सकता है। यदि किसी तेज गेंदबाज को आराम दिया जाता है तो अर्शदीप सिंह या प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिल सकता है। अगर कोई बदलाव होता है तो किसी तेज गेंदबाज या अतिरिक्त ऑलराउंडर को बाहर बैठना पड़ सकता है।

भारत की संभावित प्लेइंग XI

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार

इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग XI

बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम कर्रन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और साकिब महमूद

कब और कहां देख सकेंगे मैच

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मैच टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मैच जियोहॉटस्टार पर फ्री में देखा जा सकता है।

रोहित शर्मा पर रहेंगी सबकी निगाहें

रोहित शर्मा इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट फैंस के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होंगे। वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने भारत के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं और तीन दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि शुरुआती ओवरों में विकेट बचाते हुए बड़ा स्कोर बनाया जाए। इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी को देखते हुए भारतीय गेंदबाजों को शुरुआती सफलता दिलानी होगी। स्पिन गेंदबाजों की भूमिका भी अहम हो सकती है, क्योंकि बीच के ओवरों में रन रोकना और विकेट लेना मुकाबले का रुख बदल सकता है। अब सभी की नजरें तीसरे वनडे पर हैं, जहां एक तरफ भारत और इंग्लैंड सीरीज जीतने के लिए आमने-सामने होंगे, वहीं रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी विराम लगाने की कोशिश होगी।