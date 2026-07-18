India’s Got Latent Season 2: इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 2 में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जब कंटेस्टेंट साक्षी झा ने तीसरे एपिसोड में मर्दों और शादी के बारे में भड़काऊ बातें कहीं।

India’s Got Latent Season 2: समय रैना का इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 2 एक बार फिर ऑनलाइन कॉन्ट्रोवर्सी का सेंटर बन गया है। इसके तीसरे एपिसोड के रिलीज़ होने के बाद कंटेस्टेंट साक्षी झा की शो में आने के दौरान मर्दों शादी और अपने परिवार के बारे में की गई बातों को लेकर सोशल मीडिया पर कड़ी बुराई हुई है।

कंटेस्टेंट जिसने खुद को एक टीचर और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर बताया के कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर 13,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। समय रैना और दूसरे पैनलिस्ट के साथ बातचीत करते हुए कई भड़काऊ बयान देने के बाद उसके आने ने तुरंत ध्यान खींचा।

मर्दों के बारे में कंटेस्टेंट की बातों से कॉन्ट्रोवर्सी

अपने आने के दौरान, बिहार की रहने वाली साक्षी झा ने कथित तौर पर खुद को “मर्दों से नफ़रत करने वाला” बताया और शराब पीकर अपने पति को पीटने की एक फैंटेसी के बारे में बात की। उसने यह भी दावा किया कि वह आम तौर पर मर्दों को नापसंद करती है और अपने पिता और भाई के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स ज़ाहिर कीं।

कंटेस्टेंट ने आगे बताया कि उसके साथ पहले धोखा हुआ था। उसकी परफॉर्मेंस और बातचीत जजों और दर्शकों को इम्प्रेस करने में नाकाम रही क्योंकि खुद को आठ स्कोर देने के बावजूद उसे कथित तौर पर ज़ीरो पॉइंट मिले।

वायरल कमेंट्स पर सोशल मीडिया पर हंगामा

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साक्षी के अपीयरेंस से जुड़े क्लिप्स और पोस्ट जल्द ही सोशल मीडिया पर फैल गए जिससे आलोचनाओं की लहर दौड़ गई। कई यूज़र्स ने उन पर पुरुषों के प्रति दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जबकि दूसरों ने तर्क दिया कि इस तरह के कड़े बयान लोगों के फेमिनिज़्म को देखने के तरीके पर बुरा असर डाल सकते हैं।

कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनकी बातों और हाल के हाई-प्रोफाइल मामलों में आरोपी महिलाओं के बीच विवादित तुलना भी की। हालांकि ये रिएक्शन ज़्यादातर ऑनलाइन चल रही निजी राय को दिखाते हैं न कि कंटेस्टेंट और उन मामलों के बीच किसी स्थापित कनेक्शन को।

इंडियाज़ गॉट लेटेंट 2 लगातार ध्यान खींच रहा है

अपने विवादों के बावजूद या शायद कुछ हद तक उन्हीं की वजह से इंडियाज़ गॉट लेटेंट लगातार काफी चर्चा में बना हुआ है। मीडिया कवरेज में हाल ही में आई ऑरमैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 2, 2026 के अब तक के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले शो में से एक बन गया है।

एपिसोड 3 में स्टार्स का पैनल

नए सीज़न की शुरुआत आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के गेस्ट अपीयरेंस के साथ हुई। तीसरे एपिसोड में, समय रैना के साथ पैनल में तन्मय भट्ट, विशाल ददलानी, रघु राम और यशराज मेहरा शामिल हुए। इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 2 नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर उपलब्ध है।