Samiya Khan-Hassan Ali: हसन अली से रिश्ते में दरार की खबरों के बीच सामिया खान का बड़ा पलटवार

Samiya Khan: सामिया खान की इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद हसन अली संग रिश्ते को लेकर अफवाहें तेज हो गईं. बाद में उन्होंने हसन के साथ डिनर की तस्वीर साझा कर ट्रोल्स और गॉसिप पेजों को करारा जवाब दिया.

Samiya Khan: पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली और उनकी पत्नी सामिया खान के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच सामिया ने अब अपनी पोस्ट के जरिए इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है. उनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगने लगी थीं. सामिया ने अपनी पहली इंस्टाग्राम स्टोरी में उन महिलाओं पर सवाल उठाया, जो आर्थिक फायदे के लिए शादीशुदा और बच्चों वाले पुरुषों के साथ रिश्ते में आती हैं. उन्होंने ऐसे रिश्तों पर भी सवाल किया, जिनमें महिला किसी विवाहित पुरुष के साथ इस उम्मीद में जुड़ती है कि वह आगे चलकर उससे शादी कर लेगा.

इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान सामिया और हसन अली की शादी की ओर चला गया. चूंकि हसन अली शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं, कई यूजर्स तथा गॉसिप पेजों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि सामिया की पोस्ट कहीं उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी तो नहीं है.

हसन अली को अनफॉलो करने की चर्चा

अफवाहों को उस समय और हवा मिली, जब ऑनलाइन कुछ दावे सामने आए कि सामिया ने इंस्टाग्राम पर हसन अली को अनफॉलो कर दिया है और दोनों की कुछ तस्वीरें भी हटा दी हैं. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे कथित तौर पर उनके रिश्ते में परेशानी का संकेत माना. हालांकि, सामिया या हसन में से किसी ने भी अपनी शादी में किसी समस्या की पुष्टि नहीं की.

इसी दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम से जुड़े रिश्तों को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही थीं. ऐसे में कुछ यूजर्स ने दोनों मामलों को जोड़ते हुए सामिया की पोस्ट को लेकर और अटकलें लगाईं.

डिनर की तस्वीर के साथ दिया जवाब

बाद में सामिया ने अपनी शुरुआती स्टोरी हटा दी और हसन अली के साथ डिनर करते हुए तस्वीर साझा की. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, ‘चुप रहो और’ उनका यह जवाब संभवतः उन सोशल मीडिया पेजों, व्लॉगर्स और गॉसिप अकाउंट्स के लिए था, जिन्होंने उनकी पहली पोस्ट को वैवाहिक परेशानियों से जोड़ दिया था. सामिया ने अफवाहों की पुष्टि करने के बजाय इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि उनकी पोस्ट को किस तरह उनकी निजी जिंदगी से जोड़कर पेश किया गया.