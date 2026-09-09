दीपिका-रणवीर की अनदेखी तस्वीरों ने मचाई हलचल, बेटी दुआ संग दिखा खूबसूरत पल

Ranveer Singh Deepika Padukone: रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण के मैटरनिटी शूट की अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं. तस्वीरों में दोनों बेटी दुआ संग खूबसूरत पल बिताते नजर आए. पोस्ट पर फैंस ने जमकर प्यार लुटाया.

Ranveer Singh Deepika Padukone: बॉलीवुड के चर्चित कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. 8 सितंबर को रणवीर सिंह ने दीपिका के मैटरनिटी शूट की कुछ अनदेखी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कीं. तस्वीरों में दोनों अपनी बेटी दुआ के साथ बेहद खुशनुमा और सुकून भरे पल बिताते नजर आ रहे हैं.

दीपिका का बेबी बंप फ्लॉन्ट करते दिखे रणवीर

रणवीर की शेयर की गई तस्वीरों में एक फोटो ने खास तौर पर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा. इसमें रणवीर बेहद प्यार से दीपिका को गले लगाए हुए हैं, जबकि दीपिका अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में कपल के चेहरे पर खुशी और अपने पहले बच्चे के दुनिया में आने की एक्साइटमेंट साफ दिखाई देती है.

इन तस्वीरों में रणवीर और दीपिका अपनी बेटी दुआ के साथ खेलते और परिवार के खूबसूरत पलों को एंजॉय करते भी नजर आए. तस्वीरें सामने आते ही फैंस के बीच तेजी से चर्चा में आ गईं.

रणवीर ने लिखा खास मैसेज

तस्वीरें शेयर करते हुए रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “बेबी दुआ और हमारे दिल बड़े होते जा रहे हैं! आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया.” उनकी पोस्ट पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े दोस्तों और कलाकारों ने भी प्यार लुटाया. ‘धुरंधर’ में उनके को-स्टार डेनिश पांडोर ने कमेंट किया, “माशाअल्लाह, खूबसूरत.” वहीं सारा अर्जुन ने लिखा, ‘सबसे प्यारा परिवार’.

दूसरी बार माता-पिता बनने की तैयारी

रणवीर और दीपिका ने शुरुआत से ही अपनी बेटी दुआ को लाइमलाइट से दूर रखा है. दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को निजी रखना पसंद करते हैं. अब कपल दूसरी बार माता-पिता बनने जा रहा है, जिसे लेकर उनके फैंस काफी उत्साहित हैं.

दीपिका-रणवीर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

वर्कफ्रंट की बात करें तो दीपिका पादुकोण जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म ‘किंग’ में नजर आएंगी. इसके अलावा उनके पास एटली की ‘राका’ भी है, जिसमें वह अल्लू अर्जुन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. वहीं रणवीर सिंह आगामी फिल्म ‘प्रलय’ में दिखाई देंगे.