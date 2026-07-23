IND Vs ZIM 1st T20: श्रेयस की कप्तानी में पहली जीत, भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया

सूर्यवंशी ने 15 साल 118 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया। वे टी-20 इंटरनेशनल में फिफ्टी लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं।

सूर्यवंशी ने 19 गेंदों पर बनाए 50 रन

IND Vs ZIM 1st T20, (आज समाज), हरारे: भारत ने जिम्बाब्वे को पहले टी-20 मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों पर 50 रन बनाए। सूर्यवंशी ने 15 साल 118 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया। वे टी-20 इंटरनेशनल में फिफ्टी लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 16 साल 56 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाने वाले जिब्राल्टर के लुई ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ा।

इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही। टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन ही बना सकी। जवाब में लक्ष्य का पीछा कराने उतरी भारतीय टीम ने 13.2 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

मयंक यादव और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट लिए

जिम्बाब्वे की ओर से वेस्ली मधेवेरे ने सबसे ज्यादा 39 रन की पारी खेली। आखिर में तदिवानाशे मरुमानी ने नाबाद 27 रन जोड़कर टीम को 100 के पार पहुंचाया। भारत की ओर से मयंक यादव और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट लिए। मयंक ने पारी की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को आउट किया और फिर डियोन मायर्स का विकेट भी झटका। शिवम दुबे और रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट मिला। वेस्ली मधेवेरे रन आउट हुए।