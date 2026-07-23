Ind vs Zim: मयंक यादव की 2 साल बाद शानदार वापसी, पहली बॉल पर विकेट लेकर रच दिया इतिहास

By
Viplove Kumar
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India vs Zimbabwe 1st T20: मयंक यादव ने भारत की टी20 टीम में चोटिल होकर बाहर बैठने के 2 साल बाद वापसी की. जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने उतरे और पहली बॉल पर विकेट लेकर इतिहास रच दिया.
mayank yadav
मयंक यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली बॉल पर विकेट लेकर रचा इतिहास

नई दिल्ली. टीम इंडिया में वापसी का इंतजार कर रहे मयंक यादव ने आते ही धमाल मचा दिया. भारतीय तेज गेंदबाज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए दो साल बाद अपना पहला विकेट हासिल किया. मयंक ने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर जिम्बाब्वे के ओपनर ब्रायन बेनेट को गोल्डन डक कर मेजबान खेमे में सनसनी मचा दी.

मयंक ने ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ पर तेज रफ्तार गेंद फेंकी, जो सीम से हल्की बाहर निकली. बल्लेबाज ब्रायन बेनेट गेंद को समझ नहीं सके और विकेटकीपर ईशान किशन ने शानदार कैच लपका. फील्ड अंपायर ने उनको आउट नहीं दिया था. कप्तान ने बिना समय बर्बाद किए डीआरएस लिया. अल्ट्राएज में हल्का किनारा मिलने के बाद फैसला भारत के पक्ष में गया और बेनेट बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए.


यह विकेट मयंक यादव के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि चोटों से जूझने के बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दमदार वापसी की है. पिछले दो वर्षों में लगातार फिटनेस समस्याओं के कारण उनका करियर प्रभावित रहा. हरारे में उन्होंने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन-लेंथ से फिर से अपनी पहचान बना दी. मयंक यादव ने दो साल पहले आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा था. पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 3 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था. इसी दौरान उन्होंने 155.8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर टूर्नामेंट की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड भी बनाया था.


चोटों के कारण लंबे समय तक मैदान से दूर रहने वाले मयंक यादव ने अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार वापसी का संकेत दे दिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ही ओवर में विकेट लेकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी रफ्तार और धार अब भी बरकरार है।