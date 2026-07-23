NEET Paper Leak Controversy: राहुल-प्रियंका सहित सभी विपक्षी सांसद गांधी स्मृति पहुंचे, सलमान की सोनम से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील

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Rajesh
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गांधी स्मृति को बिड़ला हाउस के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन के आखिरी 144 दिन यहीं बिताए थे। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा के लिए जाते समय इसी परिसर में नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी।
NEET Paper Leak Controversy: राहुल बोले- पेपरलीक के चलते जिन छात्रों को खो दिया है, हम उन्हें याद कर रहे हैं।
NEET Paper Leak Controversy: राहुल बोले- पेपरलीक के चलते जिन छात्रों को खो दिया है, हम उन्हें याद कर रहे हैं।

राहुल बोले- देश के शिक्षा तंत्र को बर्बाद करने और युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदार
NEET Paper Leak Controversy, (आज समाज), नई दिल्ली: राहुल-प्रियंका गांधी समेत सभी विपक्षी सांसद गांधी स्मृति पहुंच गए हैं। राहुल के साथ शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, एनसीपी (शरद पवार) की सुप्रिया सुले, टीएमसी की महुआ मोइत्रा और सौगत राय, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी, आरजेडी की मीसा भारती और संजय यादव, सीपीएम के जॉन ब्रिटास, सीपीआई केपी संतोष कुमार, समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन और आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर भी बस में सवार होकर गांधी स्मृति पहुंचे। यहां पर राहुल के साथ विपक्षी सांसदों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर विरोध किया। इससे पहले राहुल और विपक्षी नेताओं के गांधी स्मृति पहुंचने से पहले ही वहां पुलिस तैनात कर दी गई थी।

पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की

इससे पहले गुरुवार शाम राहुल के घर पर बैठक हुई। इसके बाद सभी प्रियंका गांधी समेत कांग्रेसी और विपक्षी सांसद बस से 30 जनवरी मार्ग जाने के लिए रवाना हुए। पुलिस ने पहले से ही बसें और बैरिकेड लगा रखे थे। उनका रास्ता रोक दिया गया। हालांकि करीब 10 मिनट बाद रास्ता खोल दिया गया और उन्हें जाने दिया।

सरकार सीजेपीसे बातचीत के लिए तैयार, 4 बार न्यौता भेजा

वहीं, सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटे में सीजेपी को जेपी नड्डा के घर या आॅफिस पर बातचीत के लिए 4 बार आॅफर भेजा जा चुका है।

सीजेपी ने कहा, जंतर-मंतर आए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर हो बातचीत, कल देशभर में प्रदर्शन का ऐलान किया

हालांकि, सीजेपी ने कहा है कि सरकार को बात करनी है तो जंतर-मंतर आए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर चर्चा करे। हम किसी के घर या आॅफिस नहीं जाएंगे। इधर, कॉकरोच जनता पार्टी ने अब 24 जुलाई को देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया है।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही सीजेपी

20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन 20 जून से जारी है। प्रदर्शनकारी नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

सलमान ने कहा- बस हो गया भाई, इसे और आगे न बढ़ाएं, इस जज्बे को किसी और दिन के लिए बचाकर रखें

एक्टर सलमान खान ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। उन्होंने विरोध कर रहे छात्रों से भी घर लौटने का आग्रह किया। कहा कि प्रधानमंत्री ने पेपर लीक मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। खान ने एक पोस्ट में कहा, सोनम, बस हो गया भाई।

इसे और आगे न बढ़ाएं। अगर जरूरत पड़ी तो इस जज्बे को किसी और दिन के लिए बचाकर रखें – हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। और कुछ खा लें। अगर आप चाहें, तो मैं आपके लिए घर से खाना भेज दूंगा।

भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी बोले- छात्रों पर लाठीचार्ज सही नहीं

बीजेपी मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी ने गुरुवार को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर जुटे हैं। उनकी चिंताएं सही हैं। उन्होंने कहा, इस पूरे मामले को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानकर बलपूर्वक नहीं निपटा जाना चाहिए।

जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट बैन

दिल्ली के जंतर-मंतर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की वजह से इंटरनेट बैन कर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक, जंतर-मंतर के 1.5 किमी के दायरे में शाम 4 बजे से आधी रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी।

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