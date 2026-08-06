दुनिया के 5 कप्तान जिनके नाम टेस्ट में सबसे बड़ी पारी दर्ज, ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ना नामुकिन जैसा

टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5 कप्तानों की बात करें तो इसमें वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का नाम आता है. लिस्ट में सबसे ऊपर वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा हैं.

नई दिल्ली. टेस्ट क्रिकेट को बड़ी और लंबी पारियों के लिए जाना जाता है. वैसे तो कई ऐसे कप्तान हुए हैं जिन्होंने इस फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है लेकिन रिकॉर्ड बुक में कम नाम दर्ज है. टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5 कप्तानों की बात करें तो इसमें वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का नाम आता है. लिस्ट में सबसे ऊपर वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा हैं.

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बड़ी कप्तानी पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा के नाम पर दर्ज है. साल 2004 में 10 अप्रैल को इंग्लैंड के खिलाफ एंटीगुआ उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक नहीं टूटा. लारा ने 778 मिनट यानी लगभग 13 घंटे तक मैदान पर वक्त बिताया था. 582 गेंद खेल कर अकेले ही 400 रन बना डाला. इस पारी में उन्होंने 43 चौके और 4 शानदार छक्के जमाए थे. लारा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 400 रन बनाने वाले अकेले बल्लेबाज और कप्तान बने.

महेला जयवर्धने की रिकॉर्ड पारी

श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने का नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है. 27 जुलाई 2006 को कोलंबो के एसएससी मैदान पर उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 752 मिनट बल्लेबाजी करते हुए 572 गेंद का सामना कर 374 रनों बनाया था. इस मैराथन पारी में उनके बल्ले से 43 चौके और 1 छक्का देखने को मिला था.

वियान मुल्डर की बेमिसाल पारी

पिछले साल साउथ अफ्रीका के स्टैंड इन कैप्टन बनाए गए वियान मुल्डर ने ऐसी खेली जिसका हर कोई मुरीद हो गया. 6 जुलाई 2025 को जिम्बाब्वे के बुलावायो में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट तूफानी बल्लेबाजी करते हुए महज 410 मिनट में 334 गेंद 367 रन की पारी खेल डाली. उनकी इस विस्फोटक पारी में 49 चौके और 4 छक्के शामिल थे. सबसे कमाल की बात उनके सामने वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा के 400 रन का रिकॉर्ड तोड़ने क मौका था लेकिन पारी घोषित करते हुए बल्लेबाजी रोक दी. इसे बाद बयान में कहा था कि वो लारा जैसे महान बल्लेबाज का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहते इसे बने रहने देना चाहते हैं.

मार्क टेलर का ब्रैडमैन को सम्मान

15 अक्टूबर 1998 को पेशावर में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्क टेलर 334 रन की बेमिसाल पारी खेली थी. टेलर ने मैदान पर 720 मिनट यानी पूरे 12 घंटे तक बल्लेबाजी की और 564 गेंद का सामना कर 334 रन की नॉट आउट पारी खेली. उन्होंने 32 चौके और 1 छक्का लगाया था. टेलर के सामने सर डॉन ब्रैडमैन के 334 के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका था लेकिन पारी घोषित कर उनको सम्मान दिया.

ग्राहम गूच का लॉर्ड्स में तिहरा शतक

क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान ग्राहम गूच ने 26 जुलाई 1990 को भारत के खिलाफ 333 रन की यादगार पारी खेली थी. उन्होंने इस पारी के दौरान कुल 628 मिनट क्रीज पर समय बिताया और 485 गेंद का सामना किया. 43 चौके और 3 छक्के की मदद से भारत के खिलाफ बेहतरीन रिकॉर्ड पारी खेली थी.