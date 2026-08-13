1 बांग्लादेशी बॉलर ने किया ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस, सबसे छोटे स्कोर पर सिमटी, दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

Hasan Mahmud 6 Wickets: गुरुवार को डार्विन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन हसन महमूद ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूटे. पूरी टीम 198 रन पर ढेर हो गई. ये बांग्लादेश के खिलाप टेस्ट में टीम का अपने घर पर सबसे छोटा पारी का स्कोर है.

नई दिल्ली. बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया का उसके घर पर घुसकर पहले टेस्ट में ऐसा हाल किया कि किसी को यकीन नहीं हो रहा. तीन दिन पहले प्रैक्टिस मैच में जो टीम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI के खिलाफ महज 54 रन पर सिमट गई थी उसने मेजबान टीम को 200 रन नहीं बनाने दिया. गुरुवार को डार्विन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन हसन महमूद ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूटे. पूरी टीम 198 रन पर ढेर हो गई. ये बांग्लादेश के खिलाप टेस्ट में टीम का अपने घर पर सबसे छोटा पारी का स्कोर है. दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 1 विकेट पर 96 रन बनाए थे,

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर बांग्लादेश के खिलाफ बड़े ही आत्मविश्वास से पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.सिर्फ 53 ओवर में मेजबान टीम की हवा निकल गई. बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने कंगारू कप्तान के फैसले को गलत साबित कर दिया. तस्किन अहमद, हसन महमूद और एबादत हुसैन की तिकड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी तार तार कर दी. सिर्फ एक बैटर अर्धशतकीय पारी खेलने में कामयाब हुई. इसके बाद सबसे बड़ी पारी 23 रन की रही.

Hasan Mahmud’s 6-Wicket Haul vs Australia | 1st Test 🔥🇧🇩 pic.twitter.com/5qaJN4qTss — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 13, 2026

हसन महमूद का करियर बेस्ट प्रदर्शन

बांग्लादेश के लिए हसन महमूद ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पर कहर बनकर टूटे. 17 ओवर गेंदबाजी और आधी से ज्यादा कंगारू टीम का अकेले ही शिकार कर लिया. उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट हासिल किए. यह टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है. जेक वेदराल्ड और ट्रेविस हेड की ओपनिंग जोड़ी ने 45 रन तक ठीक बल्लेबाजी की लेकिन इसके बाद जो हुआ किसी ने नहीं सोच था. 12वें और 14वें ओवर में दोनों को हसन ने आउट किया. इसके बाद खराब फॉर्म से जूझ रहे मार्नस लाबुशेन का विकेट इबादत हुसैन ने चटकाया. 20 गेंद खेलकर वो महज 1 रन ही बना पाए.

स्मिथ अकेले लड़ते रहे

एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरते जा रहे थे तो दूसरी ओर स्टीव स्मिथ डटकर खड़े थे. उनको किसी भी बैटर का साथ नहीं मिला और नजीता पूरी टीम पहली पारी में 198 रन पर ढेर हो गई. 45 रन पर पहला विकेट गिरा था और अगले 153 रन बनाते बनाते पूरी ऑस्ट्रेलिया की पारी खत्म हो गई. 109 बॉल पर स्मिथ ने 71 रन की पारी खेली. इसका मतलब बाकी के 9 खिलाड़ियों ने सिर्फ 127 रन ही बनाए.

बांग्लादेश के खिलाफ छोटा टेस्ट स्कोर

ऑस्ट्रेलिया की टीम का बांग्लादेश के खिलाफ बनाया गया 198 रन का स्कोर अब तक का टेस्ट में सबसे टीम का छोटा स्कोर है. इससे पहले कभी भी कंगारू टीम 200 रन से पीछे बांग्लादेश के खिलाफ ऑउट नहीं हुई थी. 2017 में टीम ने 217 रन बनाए थे. इसी मैच की दूसरी पारी में पूरी टीम 244 रन पर सिमट गई थी. उसके सामने 265 रन का लक्ष्य था और बांग्लादेश ने 20 रन से मैच जीता था.