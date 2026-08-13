Khatu Shyam Mandir Closed: आज रात बंद होंगे खाटू श्याम मंदिर के कपाट, 14 अगस्त शाम तक नहीं होंगे दर्शन

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Amit Upadhyay
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Khatu Shyam Mandir News: राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर के कपाट 13 अगस्त की रात 10 बजे से 14 अगस्त की शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान अमावस्या के बाद होने वाला विशेष तिलक श्रृंगार और पूजा की जाएगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाबा श्याम का विशेष तिरंगा श्रृंगार होगा।
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खाटू श्याम मंदिर 13 अगस्त की रात से 14 अगस्त शाम 5 बजे तक बंद रहेगा।

Khatu Shyam Mandir News: राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार 13 अगस्त की रात से खाटू श्याम मंदिर के कपाट करीब 19 घंटे के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन नहीं मिलेंगे। मंदिर में अमावस्या के बाद होने वाले विशेष तिलक श्रृंगार और पूजा-अर्चना की तैयारियां की जाएंगी। मंदिर के कपाट 14 अगस्त की शाम 5 बजे फिर से खोल दिए जाएंगे। इसके बाद 15 अगस्त को बाबा श्याम का विशेष तिरंगा श्रृंगार किया जाएगा। अगर आप 14 अगस्त को सुबह बाबा श्याम के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं, तो अपनी टाइमिंग बदल लीजिए।

रात 10 बजे बंद होंगे मंदिर के कपाट

श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार 13 अगस्त की रात 10 बजे मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद 14 अगस्त को दिनभर आम भक्तों को दर्शन की अनुमति नहीं होगी। अमावस्या के बाद बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार करना मंदिर की परंपरा का हिस्सा है। इसी धार्मिक प्रक्रिया के कारण मंदिर को कुछ समय के लिए बंद रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे मंदिर बंद रहने के समय का ध्यान रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। मंदिर बंद रहने के दौरान बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार किया जाएगा। इस पूरी धार्मिक प्रक्रिया में करीब 8 से 10 घंटे या उससे अधिक समय लग सकता है। इस दौरान बाबा श्याम के मस्तक पर चंदन का लेप लगाया जाएगा और मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा की जाएगी।

14 अगस्त की शाम फिर खुलेगा मंदिर

पूजा और श्रृंगार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14 अगस्त की शाम 5 बजे मंदिर के कपाट दोबारा खोल दिए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का इंतजार 13 अगस्त रात 10 बजे से 14 अगस्त शाम 5 बजे तक रहेगा। कपाट खुलने के बाद बाबा श्याम के दर्शन विशेष रूप में होंगे। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाबा श्याम का तिरंगा थीम पर विशेष श्रृंगार किया जाएगा। गर्भगृह को भी रंग-बिरंगे फूलों से सजाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर विशेष श्रृंगार के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के खाटू श्याम पहुंचने की संभावना है। बाबा श्याम महीने में दो अलग-अलग स्वरूपों में दर्शन देते हैं। एक स्वरूप शालिग्राम का है, जिसमें बाबा अपने मूल स्वरूप में दिखाई देते हैं। इस स्वरूप के दर्शन महीने में करीब सात दिन होते हैं। बाकी दिनों में बाबा श्याम श्याम वर्ण स्वरूप में दर्शन देते हैं।

क्यों कहलाते हैं ‘हारे का सहारा’?

बाबा श्याम को भक्त भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप मानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में भीम के पौत्र बर्बरीक युद्ध में शामिल होने जा रहे थे। उनके पास ऐसी शक्ति थी कि वे युद्ध का रुख बदल सकते थे। भगवान श्रीकृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के बाद उनसे शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया। मान्यता है कि बर्बरीक के इस त्याग से प्रसन्न होकर भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलियुग में उनकी पूजा श्याम नाम से होगी। साथ ही वे अपने भक्तों के लिए हमेशा सहारा बनेंगे। इसी वजह से बाबा श्याम को श्रद्धालु ‘हारे का सहारा’ भी कहते हैं। वर्तमान में खाटू श्याम धाम देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है और यहां सालभर बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं।