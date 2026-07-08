Yogini Ekadashi 2026: कब रखें व्रत, कब करें पारण? यहां जानें पूरी डिटेल

Yogini Ekadashi 2026: आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली योगिनी एकादशी को सनातन धर्म में आध्यात्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना जाता है। भक्तों का मानना ​​है कि पूरी श्रद्धा के साथ यह पवित्र व्रत रखने से पिछले पाप धुल जाते हैं, बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में शांति, समृद्धि और ईश्वरीय आशीर्वाद मिलता है। 2026 में, योगिनी एकादशी शुक्रवार, 10 जुलाई को मनाई जाएगी। यहाँ व्रत की तारीख, शुभ समय, धार्मिक महत्व और पूजा के सही तरीके के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।

योगिनी एकादशी 2026: तारीख और समय

एकादशी तिथि शुरू: 10 जुलाई, 2026 (शुक्रवार) सुबह 8:16 बजे

पारण (व्रत खोलने) का समय: 11 जुलाई, 2026, दोपहर 1:50 बजे से शाम 4:56 बजे के बीच

व्रत की तारीख को लेकर उलझन क्यों है?

चूंकि 11 जुलाई को सूर्योदय के कुछ ही समय बाद एकादशी तिथि समाप्त हो जाती है, इसलिए हिंदू शास्त्रों के अनुसार गृहस्थों को 10 जुलाई को व्रत रखना चाहिए। हालांकि, वैष्णव परंपरा को मानने वाले भक्त अपने धार्मिक कैलेंडर और परंपराओं के अनुसार 11 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रख सकते हैं।

योगिनी एकादशी का धार्मिक महत्व

पद्म पुराण के अनुसार, योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि यह व्रत भक्तों को ज्ञात और अज्ञात पापों के प्रभाव से मुक्त करता है और साथ ही खुशी, समृद्धि और आंतरिक शांति प्रदान करता है।

प्राचीन शास्त्रों में भगवान कुबेर के सेवक हेमामाली की कहानी मिलती है, जिसे भगवान शिव ने कोढ़ (कुष्ठ रोग) का श्राप दिया था। ऋषि मार्कंडेय की सलाह पर, हेमामाली ने पूरी श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत रखा। माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से उसे श्राप से मुक्ति मिली, उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ और उसे समृद्ध जीवन का आशीर्वाद मिला। इस कथा की वजह से, यह व्रत शारीरिक कष्टों से मुक्ति और आध्यात्मिक शुद्धि से भी जुड़ा हुआ है।

योगिनी एकादशी पूजा कैसे करें

इस पवित्र दिन पर भक्त भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले उठकर, पवित्र स्नान करके और साफ पीले रंग के कपड़े पहनकर करें, क्योंकि पीले रंग को भगवान विष्णु के लिए शुभ माना जाता है। हाथों में जल लेकर व्रत रखने का संकल्प लें।

भगवान के सामने दीपक जलाएं और पीले फूल, फल, चंदन का लेप, अक्षत (साबुत चावल) और अन्य पारंपरिक चीजें अर्पित करें। भोग में तुलसी का पत्ता ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इसे भगवान विष्णु की पूजा का ज़रूरी हिस्सा माना जाता है।

भक्तों को योगिनी एकादशी व्रत कथा पढ़ने या सुनने, पवित्र मंत्र “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करने और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आरती करके पूजा संपन्न करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। योगिनी एकादशी से जुड़े धार्मिक महत्व और लाभ पारंपरिक हिंदू मान्यताओं और धर्मग्रंथों पर आधारित हैं।