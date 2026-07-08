Chandigarh Electricity Bill: अब भारी पड़ेगा ज्यादा बिजली इस्तेमाल, चंडीगढ़ में अतिरिक्त लोड पर दोगुना चार्ज

Chandigarh Electricity Bill: अगर चंडीगढ़ में बिजली उपभोक्ता अपने कनेक्शन को अपडेट किए बिना मंज़ूर लोड से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बिजली बिल भरना पड़ सकता है। चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (CPDL) ने उपभोक्ताओं से कहा है कि अगर उन्होंने एयर कंडीशनर, गीज़र, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर या दूसरे भारी बिजली उपकरण लगाए हैं, तो वे तुरंत अपना मंज़ूर लोड अपडेट करवा लें।

CPDL के मुताबिक, जांच में पता चला है कि कई घरों और कमर्शियल जगहों पर मंज़ूर लोड से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही है। कंपनी ने चेतावनी दी है कि इससे न सिर्फ़ बिजली वितरण नेटवर्क पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, बल्कि बिजली से जुड़ी सुरक्षा संबंधी खतरों का भी जोखिम बढ़ जाता है।

30 अक्टूबर, 2025 को जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा जारी टैरिफ़ ऑर्डर के अनुसार, जो उपभोक्ता मंज़ूर लोड से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते पाए जाएंगे, उनसे अतिरिक्त लोड और उससे इस्तेमाल की गई बिजली, दोनों पर सामान्य टैरिफ़ से दोगुना शुल्क लिया जाएगा।

इस नियम को समझाते हुए CPDL ने कहा कि अगर किसी उपभोक्ता का मंज़ूर लोड 5 kW है, लेकिन अधिकतम रिकॉर्ड की गई मांग 7 kW तक पहुँच जाती है, तो अतिरिक्त 2 kW और उस अतिरिक्त लोड के तहत इस्तेमाल की गई बिजली का बिल लागू टैरिफ़ से दोगुना होगा।

CPDL ने सभी उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे अपनी मौजूदा बिजली ज़रूरतों की समीक्षा करें और ज़रूरत पड़ने पर लोड बढ़ाने के लिए आवेदन करें। आवेदन कस्टमर सर्विस सेंटर या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जमा किए जा सकते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने भी सलाह दी है कि उपभोक्ता अपनी बिजली की खपत को मंज़ूर लोड सीमा के भीतर रखें और जब भी अतिरिक्त लोड की ज़रूरत हो, तो बिजली वितरण कंपनी को तुरंत सूचित करें।