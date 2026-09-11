Ganesh Chaturthi 2026: गणेश जी को तुलसी चढ़ाना क्यों है मना? जानें क्या है इसके पीछे का कारण?

Ganesh Chaturthi 2026: हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त है. किसी भी शुभ कार्य या पूजा की शुरुआत गणपति आराधना से करना मंगलकारी माना जाता है. मान्यता है कि गणेश जी की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है. गणेश पूजा से जुड़े कई नियम भी बताए गए हैं. इन्हीं में एक खास नियम है कि भगवान गणेश को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता. आखिर इसके पीछे क्या कारण है? आइए जानते हैं.
तुलसी जी ने गणेश जी को क्यों दिया श्राप?
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, एक बार भगवान गणेश गंगा नदी के तट पर कठोर तपस्या कर रहे थे. उसी दौरान देवी तुलसी वहां से गुजरीं. तपस्या में लीन गणेश जी के स्वरूप को देखकर तुलसी जी मोहित हो गईं और उन्होंने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की.
उस समय गणेश जी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे. इसलिए उन्होंने तुलसी जी के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया. इससे तुलसी जी काफी निराश और क्रोधित हो गईं. उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनके दो विवाह होंगे.
गणेश जी ने भी दिया तुलसी जी को श्राप
तुलसी जी के श्राप से भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने भी उन्हें श्राप दे दिया. गणेश जी ने कहा कि उनका विवाह एक असुर से होगा और इसके बाद वे पृथ्वी पर एक पौधे के रूप में अवतरित होंगी. साथ ही उन्होंने कहा कि गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा.
तुलसी जी को मिला भगवान गणेश का आशीर्वाद
श्राप मिलने के बाद तुलसी जी ने गणेश जी से क्षमा मांगी. तब गणपति ने उन्हें दिव्य आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि शंखचूड़ नामक असुर से विवाह के बाद भगवान विष्णु उसका वध करेंगे और तुलसी जी का विवाह श्रीहरि के शालीग्राम स्वरूप से होगा.
गणेश जी ने यह भी वरदान दिया कि कलयुग में तुलसी सदैव पूजनीय रहेंगी. भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय होंगी और उनकी पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाएगी.