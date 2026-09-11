Haryana News: हड़ताल से चंडीगढ़ के बैंकों में कामकाज ठप, कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

बैंकों में फाइव डे वर्किंग और अन्य लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर देशभर में हुई हड़ताल का असर चंडीगढ़ में भी देखने को मिला।

Haryana News: बैंकों में फाइव डे वर्किंग और अन्य लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर देशभर में हुई हड़ताल का असर चंडीगढ़ में भी देखने को मिला। विभिन्न बैंकों और यूएफबीयू के अलग-अलग संगठनों से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों ने सेक्टर-17 स्थित बैंक स्क्वायर में अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया।

26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल

गौरतलब है कि बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 28, 29 और 30 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया है। इन तीनों दिन बैंकिंग सेवाएं बाधित रहेंगी। बैंककर्मियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।

फाइव डे वर्किंग मूल मांग

बैंक कर्मचारी यूनियन नेताओं के अनुसार, उनकी प्रमुख मांग बैंकों में फाइव डे वर्किंग सिस्टम लागू करने की है। 2024 में हुए समझौते के बाद भी अब तक यह व्यवस्था लागू नहीं की गई है। बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

मांगों को लेकर कर्मचारी एकजुट

हड़ताल को सफल बताते हुए सेक्टर-17 स्थित बैंक स्क्वायर में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूनियन नेताओं ने कहा कि हड़ताल की सफलता ने साफ कर दिया है कि बैंक कर्मचारी और अधिकारी मांगों को लेकर एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। यूनियन नेताओं ने कहा कि सरकार और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के पास अभी भी समय है कि वे सार्थक वार्ता के जरिए बैंक कर्मचारियों की मांगों का समाधान करें और आगे होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल को टालें।