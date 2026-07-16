Jagannath Rath Yatra 2026: कपल्स क्यों नहीं करते भगवान जगन्नाथ के एक साथ दर्शन? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

कहा जाता है कि यदि कोई अविवाहित जोड़ा एक साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता है, तो उनके रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं या विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं।

जानिए राधा रानी के श्राप से जुड़ी लोककथा

Jagannath Rath Yatra 2026, (आज समाज), पुरी: जगन्नाथ मंदिर में जब आप दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको भगवान होने का एहसास खुद ब खुद होगा। जगन्नाथ मंदिर बेहद ही चमत्कारी स्थान है। यहां आने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है लेकिन, क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में प्रेमी जोड़े दर्शन के लिए नहीं जा सकते हैं। जानें इसके पीछे की वजह।

राधा रानी के श्राप से जुड़ी है यह कथा

लोककथाओं के अनुसार, एक बार राधा रानी भगवान श्रीकृष्ण के जगन्नाथ स्वरूप के दर्शन करने पुरी पहुंचीं। कहा जाता है कि मंदिर के पुजारियों ने उन्हें प्रवेश से रोक दिया। इससे आहत होकर राधा रानी ने श्राप दिया कि जो भी अविवाहित प्रेमी जोड़ा मंदिर में एक साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेगा, उसका प्रेम सफल नहीं हो पाएगा। इसी कथा को इस मान्यता का आधार माना जाता है और वर्षों से यह जनश्रुति लोगों के बीच प्रचलित है।

क्या शास्त्रों में मिलता है इसका उल्लेख?

धार्मिक विद्वानों का कहना है कि राधा रानी के इस श्राप या कपल्स के एक साथ दर्शन न करने का उल्लेख किसी प्रमुख हिंदू धर्मग्रंथ, पुराण या श्रीजगन्नाथ मंदिर की आधिकारिक परंपराओं में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। मंदिर प्रशासन ने भी ऐसी किसी धार्मिक पाबंदी की पुष्टि नहीं की है। इसलिए इसे धार्मिक नियम नहीं, बल्कि एक लोक मान्यता माना जाता है।

दर्शन के समय किन बातों का रखें ध्यान?

रथ यात्रा के दौरान मंदिर और यात्रा मार्ग पर भारी भीड़ रहती है। श्रद्धालुओं को शालीन वस्त्र पहनने, मंदिर की परंपराओं का सम्मान करने, प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और धैर्यपूर्वक दर्शन करने की सलाह दी जाती है। भगवान के दर्शन श्रद्धा, विश्वास और मयार्दा के साथ करना ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है।

आस्था और मान्यता में अंतर समझना जरूरी

धर्माचार्यों के अनुसार, भगवान जगन्नाथ सभी भक्तों पर समान कृपा बरसाते हैं। पति-पत्नी, परिवार या अविवाहित जोड़े के एक साथ दर्शन करने से अशुभ होने का कोई प्रमाणित धार्मिक आधार उपलब्ध नहीं है। यदि कोई श्रद्धालु लोक परंपरा का सम्मान करते हुए अलग-अलग दर्शन करना चाहता है, तो यह उसकी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, लेकिन इसे अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं माना जा सकता।

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