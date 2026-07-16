AIBE 21 Result 2026 Today: आज जारी हो सकता है AIBE 21 रिजल्ट, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

AIBE 21 Result 2026 | Kab Aayega AIBE Result 2026: AIBE 21 रिजल्ट 2026 आज जारी होने की संभावना है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. आइए जानते हैं तरीका-

AIBE 21 Result 2026 | Kab Aayega AIBE Result 2026: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 21) में शामिल हुए उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) आज AIBE 21 रिजल्ट 2026 जारी कर सकती है. रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. रिजल्ट में उम्मीदवार के प्राप्त अंक, क्वालिफाइंग स्टेटस और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (CoP) के लिए पात्रता की जानकारी उपलब्ध होगी. इसके साथ ही उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी के अनुसार निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स भी जरूर जांच लेने चाहिए.

AIBE 21 रिजल्ट 2026 कैसे डाउनलोड करें? (How To Download AIBE 21 Result 2026)

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

सबसे पहले AIBE की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com. पर जाएं.

होमपेज पर दिखाई देने वाले AIBE 21 Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना रोल नंबर और पासवर्ड या अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें.

जानकारी सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

अपने अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस की अच्छी तरह जांच करें.

भविष्य की आवश्यकता के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

AIBE 21 रिजल्ट 2026: श्रेणीवार क्वालिफाइंग मार्क्स

AIBE 21 परीक्षा में सफल घोषित होने के लिए उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करना जरूरी होगा.

सामान्य (General) वर्ग: कम से कम 43 अंक (45%) आवश्यक.

ओबीसी (OBC) वर्ग: न्यूनतम 38 अंक (45%) हासिल करने होंगे.

एससी/एसटी (SC/ST) वर्ग: पास होने के लिए 32 अंक (40%) अनिवार्य हैं.

जो उम्मीदवार निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करेंगे, उन्हें परीक्षा में सफल माना जाएगा और वे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (CoP) प्राप्त करने के पात्र होंगे.

AIBE 21 पास करने के बाद क्या मिलेगा?

AIBE 21 परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (CoP) जारी किया जाएगा. ये प्रमाणपत्र मिलने के बाद अभ्यर्थी देशभर की अदालतों और विभिन्न न्यायाधिकरणों में वकालत करने के लिए अधिकृत हो जाएंगे. शुरुआत में उम्मीदवारों को AIBESCOPE ऐप के माध्यम से डिजिटल CoP उपलब्ध कराया जा सकता है. इसके बाद संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा फिजिकल सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा.

अगर AIBE 21 में सफलता नहीं मिली तो क्या करें?

जो उम्मीदवार इस बार परीक्षा में निर्धारित अंक हासिल नहीं कर पाएंगे, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से AIBE परीक्षा दोबारा देने पर किसी प्रकार की पाबंदी या अतिरिक्त दंड का प्रावधान नहीं है. ऐसे अभ्यर्थी अगले AIBE एग्जाम में दोबारा शामिल होकर अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं.