Dak Kanwar: डाक कांवड़ क्या होती है? जानिए इससे जुड़े खास नियम

वैसे तो कांवड़ कई तरह की होती हैं, जैसे सामान्य कांवड़, खड़ी कांवड़ और झांकी कांवड़, लेकिन इन सबमें सबसे कठिन और अनुशासित माना जाता है डाक कांवड़ को।

डाक कांवड़ में यात्रा की गति और समय को विशेष महत्व दिया जाता है।

Dak Kanwar, (आज समाज), नई दिल्ली: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दौरान देशभर से लाखों शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री और दूसरे पवित्र स्थानों पर पहुंचते हैं और गंगाजल लेकर अपने आसपास के शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डाक कांवड़ क्या होती है और इसके नियम आम कांवड़ यात्रा से किस तरह अलग होते हैं?

क्या होती है डाक कांवड़?

डाक कांवड़ कांवड़ यात्रा का एक विशेष रूप है। इसमें शिव भक्त गंगाजल लेकर अपने गंतव्य यानी उस शिव मंदिर की ओर तेजी से आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें भगवान शिव का जलाभिषेक करना होता है। इस यात्रा में समय का विशेष महत्व माना जाता है। डाक कांवड़ में भक्त आमतौर पर लगातार यात्रा करते हैं और अपने साथ गंगाजल लेकर चलते हैं। कई बार भक्तों की टोली में कुछ लोग पैदल तो कुछ वाहन के जरिए आगे बढ़ते हैं।

डाक शब्द का मतलब

इसका मकसद तय समय के भीतर गंगाजल को शिवलिंग तक पहुंचाकर जलाभिषेक करना होता है। डाक शब्द को यहां तेजी और संदेश पहुंचाने की परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। जिस तरह पुराने समय में संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्द पहुंचाने के लिए डाक व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता था, उसी तरह डाक कांवड़ में भी गंगाजल को बिना ज्यादा समय गंवाए तय स्थान तक पहुंचाने की मान्यता है।

डाक कांवड़ में समय का होता है खास महत्व

सामान्य कांवड़ यात्रा में भक्त अपनी सुविधा के अनुसार रास्ते में रुकते हैं, आराम करते हैं और कांवड़ को निर्धारित स्थान पर रखकर आराम करते हैं। वहीं, डाक कांवड़ में यात्रा को जल्दी पूरा करने पर विशेष जोर दिया जाता है। डाक कांवड़ लेकर चलने वाले भक्त कई बार बारी-बारी से यात्रा करते हैं। एक भक्त के थकने पर दूसरा भक्त गंगाजल को संभालकर आगे बढ़ता है। इस तरह यात्रा को लगातार जारी रखने की कोशिश की जाती है।

डाक कांवड़ में क्यों की जाती है लगातार यात्रा?

डाक कांवड़ की सबसे बड़ी खासियत इसका तेज और लगातार चलने वाला स्वरूप है। मान्यता के अनुसार, डाक कांवड़ का संकल्प लेने वाले भक्त निर्धारित समय के भीतर अपने स्थान तक पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहते हैं। इसी वजह से कई कांवड़िए समूह बनाकर यात्रा करते हैं। समूह में कुछ लोग आराम करते हैं तो कुछ आगे बढ़ते रहते हैं। इससे यात्रा का क्रम बना रहता है और गंगाजल को जल्द से जल्द शिव मंदिर तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। कई स्थानों पर डाक कांवड़ के लिए विशेष वाहन भी देखने को मिलते हैं। इन वाहनों को फूलों, रंग-बिरंगी लाइटों और भगवान शिव की तस्वीरों से सजाया जाता है।

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